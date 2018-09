Reforma Davis Cupu priniesla nečakaný problém: Ustúpi Federer alebo Piqué?

To bude ešte veľmi zaujímavé!

Mužský tenis, ktorý si neustále ťažkal na preplnený termínový kalendár, schvaľuje jednu zmenu za druhou, nehľadiac na to, že kalendár bude ešte plnší. K Laver Cupu Rogera Federera (37), vlani bombasticky vítanému, pribudne v jesennom termíne zreformovaný Davisov pohár futbalistu Gerarda Piquého (31). Nehovoriac o plánoch obnoviť tretiu tímovú súťaž Svetový pohár. Tí, čo futbalovej hviezde Gerardovi Piquému a jeho spoločnosti Kosmos odklepli práva na nový formát 118-ročnej súťaže o „Šalátovú misu“, asi zabudli, že rok predtým rovnako nadšene prijali „dieťa“ Rogera Federera Laver Cup, súboj Európy so zvyškom sveta.

Laver Cup si vydobyl septembrový termín, Davis Cup začne novembrom, no Piqué už ohlásil zmenu. „Väčšina hráčov by preferovala Davis Cup v septembri. A ja chcem organizovať súťaž pre nich. November sa hráčom nepáči, sezóna by bola už veľmi dlhá. Pracujeme na tom, aby sme našli najlepší dátum v septembri,“ povedal Piqué pre francúzske Le Figaro. Ako to vyrieši Medzinárodná tenisová federácia, sa možno len dohadovať. Isté je, že na budúci rok sa Laver Cup bude hrať 20. - 22. septembra v Ženeve a finále inovovaného Davisovho pohára 18. - 24. novembra v Madride. No a medzitým je v kalendári séria lukratívnych ázijských turnajov, kde každý rád hrá.

Situáciu ešte zamiešajú ešte plány na oživenie Svetového pohára družstiev od roku 2020. Mal by sa hrať v januári, pred Australian Open. Teda len pár týždňov po vyvrcholení Davis Cupu. Takže času na oddych by bolo ešte menej...