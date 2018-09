Otec kapitána Neapola Richard je nadšený projektom prosecco: Hamšíkovo víno do obchodov

Marek Hamšík (33) vtrhne do slovenských obchodov! Tentoraz nie v podobe knihy spomienok na svoju bohatú kariéru či jedenásťročné pôsobenie v klube SSC Neapol.

V regáloch predajní sa čoskoro objaví i na Apeninskom polostrove obľúbené prosecco. Ľahké talianske vínko s bublinkami, ktorého vybrané druhy nesú meno slovenského futbalového reprezentanta.

História tohto spojenia je krátka. „Silná talianska firma Serena hľadala tvár známeho športovca pre svoje výrobky. Z výberu vyšiel víťazne Marek. Po vzájomných debatách sme sa rozhodli stať jej partnerom. Zo širšieho portfólia sme vydegustovali osem druhov prosecca, ktoré sa plnia do fliaš s menom syna. V tomto prípade nechceme oslovovať ľudí jeho tvárou, lebo tu už ide o biznis pod novou značkou Hamsik Winery,“ vysvetlil pre Nový Čas hráčov otec Richard.

Ikona neapolského klubu reagovala na spoluprácu pozitívne. Fľašky s jej menom, zatiaľ v hotelových a golfových rezortoch, sa môžu distribuovať iba na Slovensko a do Česka. „Nikde inde, pretože zmluvy nám to neumožňujú. Reklamné a marketingové práva na syna vlastní Neapol, s ktorým má kontrakt do roku 2021. Celý biznis je naviazaný na Futbalovú školu Mareka Hamšíka. Keďže firma Hamsik Winery je partnerom školy, peniaze z nej putujú aj do jej chodu, aby mohli deti nerušene rozvíjať svoj talent.“

Hamšík senior drží palec nad celým projektom. Ako tvrdí, produkt prosecco má mimoriadne stúpajúcu krivku. „Je to najviac predávaný alkohol na svete. Peniaze, ktoré Marek zarába, spravuje celá naša rodina. Doteraz sme ich investovali väčšinou do developerských projektov - nákupov nehnuteľností, priemyselných parkov či pôdy. Toto je niečo nové. Marekovi vínko chutí. Taliani sú zvyknutí dať si deci za obedom. Bublinkové alebo červené.“

Na nedávnej svadobnej hostine útočníka Adama Nemca v Čereňanoch sa pilo aj Hamšíkovo víno, ktoré reprezentačnému spoluhráčovi priniesol ako dar. Pochutili si aj futbalisti a hokejisti na tenisovom turnaji v Trenčíne. Alebo Robo Vittek, Filip Hološko, Marek Hamšík a jeho agent Martin Petráš v jednej bratislavskej reštaurácii. Príležitosť ochutnať ho mal aj reprezentačný tréner Ján Kozák počas golfového turnaja na Alpinke.

Hamšíkov otec si dal logo vyrobené v reklamnej agentúre v Miláne vytetovať na ruku. „Bola to súčasť stávky. Marek si túto značku tak zamiloval, že ju nosí na kapitánskej páske i chráničoch. A čoskoro ju bude mať na svojom tele tiež,“ prezradil Richard Hamšík.

Čo je prosecco?

- talianske šumivé víno

- hrozno sa pestuje v regióne Conegliane