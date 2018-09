Hokejisti Popradu utužujú partiu na spoločných túrach i hubárčení: Po tréningoch si užívajú Tatry

Obľúbené miesto. Pre hokejistov Popradu sú ním Vysoké Tatry, kam často chodievajú na vychádzky, túry či huby. Slovenské veľhory si zamilovali domáci hráči aj legionári z Fínska, zo Švédska či Slovinska.

Skúsený obranca Lukáš Kozák posilnil HK tesne pred štartom novej sezóny. Prvé zápasy odohral na Tatranskom pohári, kde domácim pomohol k celkovému triumfu a navyše sa stal najlepším obrancom turnaja. Už predtým mu bolo jasné, že nebude bývať v meste, ale práve vo Vysokých Tatrách.

„Usadil som sa v Tatranskej Lomnici, päť minút od apartmánu je lanovka so zjazdovkou,“ pochvaľuje si viacnásobný slovenský reprezentant, ktorému robí spoločnosť anglický buldog Lester a často aj priateľka, podnikateľka v oblasti módy Nela Slováková. „Boli sme spolu na viacerých túrach. Keď je pekne, chodievam do prírody v podstate každý deň. Či už na Skalnaté alebo Popradské pleso, Zamkovského chatu a podobne. Pred piatimi rokmi som tu bol na sústredení so Slovanom a na všetky chaty sme behali. Takže to poznám,“ usmial sa Lukáš Kozák.

Slovenské veľhory rád navštevuje aj so súčasnými spoluhráčmi. Utužujú tak partiu, naberajú kondíciu, prípadne regenerujú po doobedňajších tréningoch na ľade. „Je tu naozaj krásne, čo si pochvaľujú aj naši legionári. Celkovo sme spokojní, v klube funguje všetko na profesionálnej úrovni a je o nás výborne postarané,“ dodala opora defenzívy Popradu, ktorý v nedeľu ako prvý v sezóne zdolal lídra Tipsport ligy z Košíc.