Šéf rozhodcov má jasno v jednej veci: Je systém VAR na Slovensku sci-fi?!

Iba nedávno futbalovým svetom rezonovala kauza Cristiana Ronalda.

Hviezdny futbalista Juventusu bol vylúčený zo zápasu Ligy majstrov po mimoriadne kontroverznom verdikte hlavného rozhodcu. Celej situácii by sa zrejme dalo predísť, keby bol k dispozícii videoasistent rozhodcu. Ako je to vlastne so systémom VAR na Slovensku? Kontroverzné vylúčenie Cristiana Ronalda v Lige majstrov pozorne sledoval aj šéf slovenských rozhodcov Marián Ružbarský (50). V rozhovore pre Nový Čas prezradil, ako by sa podobné situácie riešili na slovenských štadiónoch.

„Technológia VAR je veľká pomoc pre každého rozhodcu. V konečnom dôsledku sme tiež iba ľudia. Futbal je z roka na rok čoraz rýchlejší a hráči čoraz viac ,filmujú‘. Niekedy sa to naozaj iba veľmi ťažko posudzuje,“ začal svoje rozprávanie Ružbarský. „Predpokladám, že na Slovensku bude mať VAR premiéru na novom Národnom štadióne v Bratislave. Neskôr by sa k nemu mohli pridať aj Žilina, Trnava či Dunajská Streda. Myslím si, že v horizonte jedného až dvoch rokov by sme u nás mohli mať VAR na 2, 3 či 4 štadiónoch. Všetko to, samozrejme, bude závisieť predovšetkým od financií. Takáto technika je naozaj drahá. To bude najväčší problém,“ myslí si Ružbarský.

„Zaujímavé by bolo napríklad aj riešenie spolupracovať s RTVS, ktorá by mohla slúžiť ako operátor. Jednoducho by poskytli záznam danej spornej situácie, ktorý by rozhodcovia následne posudzovali. To by bolo značne lacnejšie riešenie. V žiadnom prípade by ale neprešlo cez UEFA. RTVS totiž na toto chýbajú potrebné nariadenia a licencie,“ uzavrel Ružbarský.

Čo je to VAR?

Videoasistent hlavného rozhodcu je prevratnou futbalovou novinkou. VAR má stanovené presné kritériá, pri ktorých ho možno počas zápasu použiť. Rozhodca si až po upozornení videoasistentom uvedomí, že jeho verdikt nemusel byť správny. Po signále sa dá následne situácia preveriť na obrazovke.