Tieto fakty by najradšej pred vami utajili: 5 vecí, o ktorých letecké spoločnosti nechcú, aby ste vedeli

Často lietate? Potom by ste mohli poznať niektoré z vecí, ktoré by aerolinky pred vami chceli utajiť.

Ľudia, ktorí sa pomerne často presúvajú lietadlom a riešia výhodnú kúpu leteniek, by tieto fakty podľa mediafeed.org mali poznať.

1. Vyhľadávanie leteniek v režime inkognito

Webová stránka leteckej spoločnosti sleduje vašu aktivitu prostredníctvom súborov cookies. A ak opakovane hľadáte let do konkrétneho cieľa, nezostane to bez povšimnutia.

"Ak neustále hľadáte lety napríklad do Barcelony, letecká spoločnosť alebo stránka letového vyhľadávača, ktorú používate, to zaregistruje a postupne zvýši cenu letenky," povedal Jamie Campbell, cestovateľský blogger. "Aby ste tomu zabránili, vyhľadávajte lety len v režime inkognito."

2. Letecké spoločnosti omylom uverejňujú výhodné letenky

Aerolinky často vydávajú lacné letenky. Nerobia to však z lásky k zákazníkom, ide o nehodu. "Akonáhle tieto letenky zverejnia, nie je cesta späť," vysvetlil Campbell.

Najlepší spôsob, ako zachytiť tieto chybné letenky a vyťažiť z nich čo najviac, je zaregistrovať sa do zoznamov stránok ako je Airfarewatchdog, ktorá skenuje internet a hľadá lacné cestovné. Ďalšia stránka, ktorá sa špecializuje na pomoc cestujúcim pri hľadaní chybných taríf, je Secret Flying.

3. Poznajte svoje práva

Čím viac viete o svojich právach ako cestujúci leteckej spoločnosti, tým lepšie pre vás.

"Letecké spoločnosti nechcú, aby cestujúci vedeli veľa o svojich právach, čo nie je prekvapujúce. Môžu totiž dlžiť až do výšky 700 dolárov (600 eur) za každého cestujúceho, ak by ich let do Európy alebo z Európy meškal alebo bol zrušený," povedal Thomas Busson z ClaimCompass.

Letecké spoločnosti lietajúce do a z Európy podliehajú zákonom EÚ o ochrane cestujúcich. Podľa predpisov EÚ, keď cestujúci prichádzajú do destinácií s oneskorením aspoň troch hodín, by letecká spoločnosť mohla dlhovať od 300 do 700 dolárov (255 až 600 eur) v závislosti od dĺžky príslušného letu. Podľa údajov spoločnosti ClaimCompass viac ako 90 % cestujúcich nevie o svojom nároku na náhradu škody.

4. Nepite na palube kávu alebo čaj

Letecké spoločnosti uskladňujú pitnú vodu vo veľkých kontajneroch naspodku lietadla. Voda slúži na umývanie a na výrobu kávy a čaju.

"Zatiaľ čo voda na kávu a čaj by mala byť dostatočne horúca na to, aby zabila väčšinu baktérií, tanky pod lietadlom sú zriedka (ak niekedy) vyčistené," povedal Kyle Stewart, cestovateľ a spisovateľ.

5. Nákup jednosmerných lístkov od rôznych leteckých spoločností je výhodnejší

Je jednoduchšie zakúpiť spiatočnú letenku od jednej aerolinky, ale nie najlacnejšie. "Nákup dvoch jednosmerných lístkov od rôznych leteckých spoločností môže byť lacnejší ako cestovné za spiatočné lety," uviedol Rishi Kapoor, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Nanak Flights. "Len málo ľudí pozná tento trik, ale môže im to potenciálne ušetriť dosť peňazí. Našou jedinou radou je byť opatrný pri stornovacích pokutách v prípade, že chcete zrušiť letenky, pretože budete platiť storno poplatky za každú leteckú spoločnosť zvlášť. "