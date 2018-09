Politici reagujú na zadržanie podozrivých z vraždy Kuciaka a Kušnírovej: Odvážny odkaz Matoviča

Slovenskí politici reagujú na zadržanie osôb podozrivých z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Vyšetrenie a potrestanie vinníkov vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej je jednou z priorít vlády. Uviedol to premiér Peter Pellegrini na sociálnej sieti v reakcii na informáciu, že policajti zadržali osoby podozrivé z tejto vraždy. Verí, že sa podarí objasniť motív aj objednávateľov.

Pellegriniho správa o zadržaní podozrivých teší, oceňuje profesionálnu prácu vyšetrovateľov a prokuratúry.Verím, že sa tento brutálny skutok podarí objasniť a odhaliť jeho motív ako aj objednávateľov, aby prestal rozdeľovať našu spoločnosť," doplnil predseda vlády.

Matovič: Treba odhaliť objednávateľa

Vrah vykonávateľ už zrejme putuje za mreže, ale omnoho dôležitejšie je, aby sme všetci spoznali vraha objednávateľa. V reakcii na informáciu, že policajti zadržali osoby podozrivé v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej to na sociálnej sieti uviedol líder OĽaNO Igor Matovič. Podstatné je podľa neho odhaliť toho, "kto rozhodol, že mladému chalanovi za jeho prácu spolu so snúbenicou treba navždy zavrieť ústa".

Ministerka Saková: Polícia vypočula asi 200 ľudí

Približne 200 výsluchov svedkov, desiatky znaleckých posudkov a množstvo ďalších dôkazov vykonala polícia podľa informácií ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD) v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Ministerka to uviedla na svojom profile na sociálnej sieti v reakcii na informáciu, že policajti zadržali osoby podozrivé z tejto vraždy. Verí, že sa podarí objasniť motív aj objednávateľov.

Vo vyšetrovacom tíme pracuje viac ako 90 ľudí. "Hoci nemám konkrétne informácie o vyšetrovaní tohto trestného činu, je teraz už zrejmý výrazný posun v prípade. Ďakujem každému jednému policajtovi, svedkovi a úplne každému človeku, ktorý prispieva k objasneniu tejto brutálnej vraždy dvoch mladých ľudí," dodala Saková.

Lipšic: Musíme dôverovať vyšetrovateľom

Bývalý poslanec a v súčasnosti právny zástupca rodiny Jána Kuciaka. Zároveň na svojom oficiálnom účte na sociálnej sieti Facebook požiadal ľudí, aby dôverovali orgánom činným v trestnom konaní a vo výsledky ich práce. Podľa Lipšica stále nie je vyšetrovanie na konci, pretože je potrebné identifikovať objednávateľov dvojnásobnej úkladnej vraždy z februára tohto roka.napísal Lipšic na sociálnej sieti.

Odkázal ľuďom, že prípad vyšetrovali od začiatku profesionáli, vrátane dozorujúcich prokurátorov z Úradu špeciálnej prokuratúry. "Vo vyšetrovacom tíme boli a sú aj skúsení vyšetrovatelia a prípad dozorovali dvaja mimoriadne erudovaní prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry. Rozsah vyšetrovania, aj za účasti Europolu a iných zahraničných zložiek, bol bezprecedentný. Viem, že u nás vládne, a často oprávnene, všeobecná skepsa k našim bezpečnostným orgánom, ale chcem Vás požiadať o doveru k výsledkom tohto vyšetrovania. Aj vďaka verejnému tlaku si už nikto nedovolil do jeho priebehu zasahovať," doplnil advokát.

Milan Krajniak: Prvý veľký krok

Policajti a prokurátori, ktorí robia na prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice, nie sú ešte na konci, no. V súvislosti so zásahom NAKA v Kolárove to uviedol podpredseda hnutia Sme rodina Milan Krajniak.

Zároveň to dokumentuje podľa neho aj to, že ak majú ľudia, ktorí si chcú robiť svoju prácu rozviazané ruky, prídu aj výsledky. Podstatné preto v súčasnosti nie je podľa neho teoretizovať o zmene zákona o Policajnom zbore či o menovaní a odvolávaní policajného prezidenta. "Podstatné je dostať do funkcií charakterných ľudí, ktorí si chcú a vedia robiť svoju prácu. Tak, ako si ju robia policajti a prokurátori z tímu na vyšetrovanie Kuciakovej vraždy," zdôraznil Krajniak.

Protizločinecká jednotka NAKA zadržala vo štvrtok ráno osoby podozrivé z násilnej trestnej činnosti. Podľa informácií TASR akcia súvisí s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. "Momentálne prebiehajú domové prehliadky a ďalšie procesné úkony. Viac informácií poskytneme, keď to situácia dovolí," informuje na sociálnej sieti polícia.

Ján Kuciak bol investigatívny novinár v redakcii spravodajského webu Aktuality.sk. Kuciaka a jeho snúbenicu zavraždili 21. februára v ich dome vo Veľkej Mači výstrelmi z pištole kalibru 9 mm.