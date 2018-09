Výkon hoden špeciálnej ceny FIFA: Futbalista splodil 3 deti s tromi ženami za rekordne krátky čas!

Pri odovzdávaní cien Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA na jeden výkon zabudli!

Futbalista Stoke City Saido Berahino (25) dokázal to, čo ani jeden zo slávnych hráčov. Za šesť týždňov sa stal otcom troch dní s tromi ženami! Uznáte, že tento výkony by si špeciálne ocenenie zaslúžil... Už aj preto, že inak je Saido jalový! Veď na trávniku sa za 913 dní zmohol na jeden jediný gól! Za to ako chlap sa činil...

Trojnásobný otcom sa stal od 30. mája do 17. júla. Rodákovi z Burundi 30. mája porodila syna Costu jeho bývalá snúbenica Stehania Cristoforou. Mama číslo dva je zdravotná sestra – rodáčka z Afriky, s ktorou sa futbalista pozná ešte z detských čias. Tá mu porodila dcérku 15. júla, no a mamou číslo tri sa dva dni po sestričke, teda 17. júla, stala americká modelka Chelsea Lovelace, s ktorou má ďalšiu dcérku, ktorá dostala meno Aniya Marie.

Prvé a tretie dieťa má v kolónke uvedené meno otca Saido Berahino, no Saidova kamarátka z detských čias si uznanie otcovstva musí vybojovať. Britské zákony o registrácii pri narodení dieťaťa uvádzajú, že ak otec nesúhlasí s tým, aby sa jeho meno objavilo v rodnom liste, matka musí požiadať súd, aby mu to prikázal.