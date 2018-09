Czoborová oddychovala v Turecku: Manžela nechala doma, nahradil ho iný muž

Majú k sebe blízko! Fitneska Zora Czoborová (51) sa opäť vybrala do Turecka, kde poskytuje poradenstvo ženám, ktoré chcú schudnúť nejaké to kilečko.

Svoju poslednú cestu do exotiky spojila aj s rodinnou dovolenkou, keď k moru zobrala i otca Hermana (86).

Fitneska a podnikateľka Zora Czoborová si s rodičmi rozumie veľmi dobre, o čom svedčí aj fakt, že s mamou a otcom rada trávi nielen voľný čas, ale aj dovolenky. Práve teraz sa totiž fitneska nachádza v Turecku, kde využila príležitosť a spravila si pamätnú snímku s milovaným otcom.

K nej potom nezabudla pripísať komentár, v ktorom dáva jasne najavo, kto je najdôležitejší muž v jej živote. „Zbožňujem ho a vždy sa smejem, keď začne svoju teóriu ‚veľkého tresku‘, že on o mojom bytí rozhodol. Maminka bola len „šporkasa“ a on do nej vložil správnu mincu, ktorá rozhodla, čo zo mňa bude,“ vysvetlila Zora. Tá je vďačná, že vo svojom veku sa stále teší rodičovskej láske.