Návrat do kolektívov zvýšil chorobnosť: Ako posilniť imunitu na jeseň

September je mesiac návratov do kolektívov, ktorý najmä u škôlkarov spôsobuje neustále opakujúce sa choroby.

Rodičom v práci sa skončili dovolenky a pre chorobu detí či svoju si veľmi často musia brať voľno. Dá sa zabrániť opakovaným ochoreniam? Odborníci radia, ako podporiť imunitu u detí i skôr narodených. Aby ste nedali šancu chrípke, nádche či prechladnutiu napriek nepriaznivému počasiu.

Ľudský imunitný systém sa vyvíja zhruba do šiesteho – siedmeho roku života. Problém zvýšenej chorobnosti je teda u detí predškolského veku pochopiteľný. Ich imunita sa zatiaľ len vytvára a formuje. S tým rodičia veľa nenarobia. Ak je predškolák doma, obvykle prekoná štyri až päť ľahkých infektov ročne, zato v kolektíve je to oveľa viac. Staršie deti a dospelí už majú imunitu vybudovanú a za normálnych okolností dokážu odolávať väčšine ochorení.

Aj dovyvíjanú imunitu však môžeme v rizikovom období podporovať, väčšina z nás siaha po dostupných riešeniach najmä na jeseň. „Prechod z horúceho leta do premenlivého jesenného počasia s prudkými teplotnými výkyvmi môže imunitu oslabiť, no ak dodržiavate zásady prevencie, akútnym respiračným ochoreniam vrátane chrípky sa môžete vyhnúť," zhodnotila Daša Račková z Úradu verejného zdravotníctva SR.

Ideálny prostriedok na zvýšenie odolnosti organizmu je otužovanie. Prekrví celé telo a pomôže i zbaviť sa stresu. Nový Čas sa opýtal lekárov, ako zvýšiť imunitu.

Čo odporúčajú lekári

Deťom pohyb - Mário Moro, pediater

- Behať po vonku, zase behať po vonku a behať po vonku... Ale dnes sú deti len doma na mobiloch. Druhá vec je primerané oblečenie. Slovenské deti sa väčšinou obliekajú veľa. Čiže viacvrstvové áno, ale primerane. Nie veľa. Tretia vec je, že doma sa veľmi veľa kúri. Čiže taký ten studený odchov je lepší. Ďalšia vec, keď je dieťa po chorobe už zdravé, nekašle. Ale imunita je z choroby vyčerpaná. Dieťa hneď ide do kolektívu, ale imunita je oslabená a hneď prvý vírus chytí. Vždy, keď sa dá, treba dať dieťa do kolektívu čo najneskôr. Napríklad, keď je týždeň doma s kašľom, tak ešte aspoň týždeň. Paradoxne práve to je tá najdôležitejšia vec v rámci imunity.

Ľahšie oblečenie - Katarína Šimovičová, pediatrička

- Iné je predškolský vek, kde je imunita ešte nedovyvíjaná. Od šiestich rokov je dieťa imunitne zrelé a vyvinuté, aby znieslo psychicky, fyzicky aj mentálne záťaž školy. Toto je rozdiel, ktorý rodičia nevidia, a preto sú nešťastní zo škôlkarov, že niečo by mohli urobiť, ale nemôžu. Vždy sa pýtam rodičov, či dieťa robí nejaký šport, či je vonku. Dieťa nesmú teplo obliekať. Mamičky úzkostlivo obliekajú deťom pančuchy už od októbra. Pokojne by im stačili podkolienky až do novemba. Deti pri svojich biochemických procesoch vydávajú viac tepla ako dospelí a to sa musí niekam odvádzať. Potom, samozrejme, C vitamín v prirodzenej forme. A potom odporúčam vitamín D, dve kvapky denne počas celej zimy.

Otužovanie - Etela Janeková, všeobecná lekárka, internistka

- Dôležitý je pohyb na čerstvom vzduchu v každom počasí v správnom oblečení. Vhodné je aj očkovanie proti chrípke v jesennom období. V období ochladenia je väčšie riziko vzniku ochorení dýchacích a močových ciest, jednou z častých príčin je pôsobenie chladu na organizmus. Preto pri zmene počasia treba hneď reagovať zmenou oblečenia v zmysle vrstvenia. O dobrú imunitu je potrebné sa starať po celý rok.

Nedajte šancu vírusom a baktériám

Posilňujte si imunitu každý deň, vyhnete sa tak chrípke a iným nepríjemným respiračným ochoreniam. Začať môžete s otužovaním, dbajte na dostatok spánku, pravidelné dávky ovocia, zeleniny a nezabúdajte na pitný režim. Zdatným protivníkom vírusov a baktérií sú tiež pravidelný pohyb a časté umývanie rúk.



Čo keď ochorieme

Väčšina z nás spanikári aj pri jemne zvýšenej teplote či prvom zakašľaní. Nie je však vhodné ihneď nasadzovať medikamenty a lepšie je nechať telo, nech si buduje imunitu a pokúsi sa s infektom vyrovnať samo.

Ako zlepšíte imunitu

● vitamín C – dopĺňajte ho najmä prírodnou

formou

● vitamín D – hlavne v zimnom období je vo zvýšených dávkach vhodný aj pre dospelých ľudí

● betaglukány – zvyknú byť obsiahnuté v komplexných multivitamínových prípravkoch

● produkty z hlivy ustricovitej

Takto podporíte obranyschopnosť

● trávte viac čas vonku

● pravidelne sa hýbte

● obliekajte sa primerane počasiu

● nekúrte doma zbytočne veľa