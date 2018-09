Pravda o slovenských milionároch: Aké sú ich zvyky a kde investujú?

Odhalili to, čo je pred väčšinou Slovákov skryté. Veľký prieskum ukázal, akí sú a ako vnímajú rôzne oblasti života najbohatší Slováci a Česi.

Z podrobných údajov vyplýva, že vek našich boháčov je nižší ako ich zahraničných kolegov a okrem klasických investícií u nich stúpa záujem o umenie. Majú rovnaké starosti ako bežní ľudia, či ich trápia úplne iné veci?

Myslíte si, že nedostatok miest v materských školách je iba problémom bežných ľudí? Omyl! Aj väčšina slovenských dolárových milionárov od štátu očakáva oveľa viac. „Hoci v minulých prieskumoch sa slovenskí boháči prezentovali ako liberálne orientovaní, nechýba im ani sociálne cítenie,“ tvrdí riaditeľka J&T Banky Anna Macaláková. Hoci pohnútky boháčov ostávajú utajené, je zrejmé, že aj im záleží na výchove a vzdelávaní detí a vnukov.

V zhode s absolútnou väčšinou obyvateľstva si myslia, že štát by mal pred výdavkami na obranu uprednostniť výdavky na vedu a výskum a nízku kvalitu školstva pokladajú za jeden z najväčších problémov krajiny. Rozdiel medzi jednou a druhou skupinou ľudí je v tom, ako si predstavujú riešenie. Napríklad za spoplatnenie vysokoškolského štúdia je takmer 60 % milionárov, zatiaľ čo medzi bežnými Slovákmi len 40 percent.

Nie sú odtrhnutí od reality

Vývoj ekonomiky praje investíciám. Slovenskí milionári situáciu hodnotia najlepšie za posledných šesť rokov. No len čo sa zvrtne reč na rôzne spoločenské problémy, prepadajú neistote. Za najväčšie hrozby pre krajinu pokladajú ťažkú vymáhateľnosť práva a korupciu. „Na Slovensku ide o dlhodobý problém, ktorý Slováci vnímajú negatívne už mnoho rokov, a situácia zostáva nezmenená,“ hovorí Macaláková o vymáhateľnosti práva, ale to isté platí o klientelizme.

Majú svoje záľuby

Pozitívnou stránkou bohatstva je možnosť venovať sa svojim záľubám. Ale je to aj možnosť investovať do vecí, ktoré majú svoju cenu bez ohľadu na vývoj ekonomiky.

Inými slovami, bezpečne uložiť svoje peniaze. Výsledky prieskumu naznačujú, že slovenskí boháči čoraz viac objavujú čaro rôznych zberateľských aktív - umenie, známky, mince. Dlhoroční zberatelia opúšťajú tento svet, a tak je mnoho zbierok na predaj.

Ako vyzerá slovenský dolárový milionár

Pohlavie ......................... muž

Vek ................................ 51 rokov

Vzdelanie ........................ vysokoškolské

Hlavný zdroj príjmu .......... podnikanie

Pozícia vo firme: majiteľ alebo konateľ

Bežný človek do nehnuteľnosti neinvestuje

Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne

Čo sa týka bežných Slovákov, vlastné bývanie je skôr „spotreba“ ako investícia. Málokto kupuje nehnuteľnosť za tým účelom, že ju chce na trhu predať so ziskom, aj keď má investičnú hodnotu. To je skôr doménou bohatších ľudí, ktorí majú na tom postavený aj biznis plán. Bývanie pre bežných ľudí znamená skôr miesto, kde chcú stráviť istú časť svojho života.

Umenie je len doplnkom

Maroš Ovčiarik, riaditeľ portálu Finančný Kompas

Investovanie do umenia a zberateľských predmetov vnímam skôr ako doplnok k bežnému zhodnocovaniu majetku podnikateľa, ale nie je to dominantný prvok investičného portfólia. Je to skôr koníček, ktorý môže zhltnúť maximálne 5 - 10 % voľných fi nančných prostriedkov podnikateľa.

Milionári poznajú aj iné zdroje

Ján Abelovský, riaditeľ aukčnej spoločnosti SOGA

My sa venujeme najmä obrazom a sochám. Neviem, kto robil ten prieskum a ako, my vnímame skôr, že trh s umením je stabilizovaný, do istej miery stagnujúci.Treba však vziať v úvahu aj neverejné obchodovanie, teda takpovediac z ruky do ruky. Slovensko je malé a ľudia zaujímajúci sa o výtvarné umenie poznajú aj zdroje a nemusia sa obracať na galérie či aukčné spoločnosti.

TOP 10 najbohatších

1. Andrej Babiš (64)

Agrofert, Deza, Lovochemie, Mafra, Kostelecké uzeniny

3,4 mld. €

2. Ivan Chrenko (51)

HB Reavis

1,1 mld. €

3. Jaroslav Haščák (49)

Penta Investments

830 mil. €

4. Milan Fiľo (51)

Eco-Investments

670 mil. €

5. Miroslav Trnka (57)

Eset

640 mil. €

6. Peter Paško (63)

Eset

620 mil. €

7. Rudolf Hrubý (64)

Eset

610 mil. €

8. Tomáš Chrenek (55)

Moravia Steel, Třinecké železiarne, Minerfin, Agel

580 mil. €

9. Jozef (68) a Patrik Tkáčovci (45)

J&T Finance Group

550 mil. €

10. Ivan Jakabovič (46)

J&T Finance Group

530 mil. €