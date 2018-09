Splnil sa mu detský sen: Poznáme víťaza časovky na MS v cyklistike

Austrálsky cyklista Rohan Dennis zvíťazil v časovke Elite na majstrovstvách sveta v Innsbrucku.

Trať na 52,5 kilometra zvládol za 1:03:02,57 hodiny, o 1:21,09 min pokoril obhajcu Toma Dumoulina z Holandska a k dvom titulom z tímovej časovky (BMC, 2014, 2015) pridal premiérový individuálny úspech. Bronz získal Belgičan Victor Campenaerts (+1:21,62). Jediný stredajší reprezentant SR Marek Čanecký obsadil 52. miesto s mankom takmer 11 minút.

V profile trate bolo jedno náročné stúpanie, práve na ňom si Dennis utvoril rozhodujúci rozdiel. Išiel si vlastné preteky, viedol už na prvom medzičase, na druhom po 35 kilometroch mal pred Dumoulinom vyše minútový náskok. Nepoľavil v zjazde ani na záverečnej rovine a v cieli mal o 1:21 minúty lepší čas než dovtedajší líder Campenaerts. Posledný finišoval obhajca, ktorý tesne zdolal Belgičana a v Rakúsku vybojoval striebro.

"Keď Dumoulin prešiel vrcholom stúpania, z auta mi povedali, že som vpredu o minútu a udržovali ma v pokoji. Rozmýšľal som nad víťazným gestom, ale pri Tomovi nemáte istotu, kým nepretne pásku. Nedokážem to ani opísať, je to úžasný pocit. Je to splnený sen. Snažil som sa o to od juniorských kategórií, v žiadnej sa mi to nepodarilo. Dokázať to premiérovo medzi seniormi je dosť špeciálne," povedal 28-ročný Dennis pre portál cyclingnews.com.

Čanecký dosiahol na úvodnom úseku čas 20:45, na druhom medzičase (53:34) sa jeho odstup ešte zvýšil. Dvojnásobný slovenský šampión v časovke zvládol trať za 1:13:53 h a priebežne sa zaradil na 50. priečku, neskôr klesol ešte o dve pozície.