Mafiánske praktiky pod Tatrami: Vypukla vojna v popradskom hokeji?

Vypukla vojna okolo hokeja alebo ide o náhodu? V Poprade v noci z utorka na stredu horelo auto riaditeľovi tamojšieho hokejového klubu Ľudovítovi Jurinyimu.

Je to už druhá nepríjemná a ťažko vysvetliteľná udalosť okolo popradského hokejového klubu po odpočúvacej afére. Celý incident už rieši polícia.

Hasiči v Poprade mali rušnú noc. V stredu pred druhou ráno dostali hlásenie o požiari auta v Poprade-Veľkej. „Na miesto vyrazila jednotka a po príchode našla auto v rozvinutom štádiu požiaru. Jedným prúdom ho po chvíli uhasila. Okrem auta, ktoré stálo pred domom, nič iné nezhorelo. Vedľa bola elektrická aj plynová prípojka, našťastie sa podarilo požiar včas uhasiť,“ povedal hasič Rastislav Fabíny.

Škoda za 40 000 €

Zhorená biela Kia Sorento patrila riaditeľovi popradského hokejového klubu Ľudovítovi Jurinyimu. „Nechcel by som sa k tomu vyjadrovať, rieši to polícia. Je to veľmi nepríjemná záležitosť, ale bol by som veľmi rád, ak by to spôsobila porucha na aute, nie niečo iné. Škoda na úplne zničenom ročnom aute je asi 40 000 €,“ prezradil. Na miesto prišli vyšetrovatelia aj policajný pes, ktorý je špecialista na vyhľadávanie zápalných látok. Polícia sa do uzávierky tohto vydania k incidentu nevyjadrila.

Nejde o prvý prípad

Oslovili sme aj bývalého šéfa tamojšieho hokeja Tibora Turana, ktorý nedávno argumentmi vyvracal obvinenia na svoju osobu súvislosti s odpočúvaním kancelárií klubu a tiež s hospodárením a riadením v popradskom hokeji. „Vaša informácia ma prekvapila a zároveň šokovala. Nechcem a neodvážim sa ani ďalej rozmýšľať a rozvíjať, čo môže byť za takýmto činom. Je to naozaj veľmi smutné a nepredstaviteľné, že sa dnes takéto niečo vôbec deje,“ dodal.

Nejde o prvý prípad zhoreného vozidla ľudí z hokejového klubu. V noci 4. septembra zhorelo auto asistentovi trénera popradského hokeja Františkovi Štolcovi. V tomto prípade však policajti vyhodnotili, že príčinou bola technická porucha.