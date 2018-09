Nečakané slová trojnásobného majstra sveta: Sagan schladil nádeje Slovákov!

Opäť perlil! Cyklistický fenomén Peter Sagan (28) je na Slovensku i vo svete povestný svojskou slovnou zásobou a špecifickým prejavom.

Pred nedeľňajšími pretekmi s hromadným štartom mužskej kategórie elite na MS v Innsbrucku krotí nádeje fanúšikov, ktorí dúfajú, že sa domov vráti ako štvornásobný šampión. Cyklistov čaká na tohtoročných MS doslova peklo!

Krv budú totiž potiť na poriadne náročnej 258,5 km dlhej trati. V jej závere sa každý z nich môže „tešiť“ na brutálny kopec, ktorý nesie príznačný názov „pekelné stúpanie“. Kopec je dlhý síce iba 2,8 km, ale jeho priemerný sklon je 11,5 %. Nie nadarmo sú tohtoročné MS označované za bezkonkurenčne najnáročnejšie v histórii. Cyklisti dohromady prekonajú prevýšenie 4 670 metrov.

Svoje šance na titul nevidí reálne ani trojnásobný majster sveta Peter Sagan. Ten má za sebou mimoriadne náročný rok. Zrejme najťažší vo svojej kariére. Na verejnosť prenikli správy o rozchode s manželkou Katarínou (31), na Tour de France mal drsný pád, ktorého následky pociťuje doteraz, a svoje si vytrpel aj na Vuelte, ktorú dobojoval až do konca. Fanúšikov preto dopredu varuje. „Je pre mňa veľmi ťažké mať na MS nejaké očakávania. Uvidíme, čo sa stane, ale ľudia by nemali zbytočne dúfať. Kto žije v nádeji, zomrie posr*tý,“ nechal sa počuť Sagan tesne po skončení Vuelty v rozhovore pre španielsky denník El Pais.

„Na MS idem skôr kvôli svojej krajine. Je pre mňa česť, že môžem mať na sebe slovenský dres. Budem robiť to isté, čo všetci pretekári, krútiť pedálmi. Uvidíme, ako to nakoniec so mnou dopadne,“ uzavrel Sagan, ktorý sa ešte rozhodne, či po MS absolvuje ešte nejaké preteky.