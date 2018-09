Ministerstvo školstva žiada od hokejistov nápravu znaku: Siahnu zväzu na milióny pre dresy?!

Nové dresy a najmä logo hokejového zväzu rozdelili Slovensko na dva tábory. Jedni ich chvália, iní zase kritizujú. Medzi odporcami sú aj viacerí politici a najnovšie sa rozhodlo konať aj ministerstvo školstva.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Dôvod je ten, že štátny znak na prednej strane dresu nahradilo nové logo, ktoré je dominantnejšie ako štátny symbol na zadnej strane. Aj preto sa právne oddelenie ministerstva rozhodlo zaslať hokejovému zväzu list, kde ho žiada, aby do 10 dní urobil nápravu alebo zdôvodnil svoje konanie. Ak sa tak nestane, môže prísť o časť dotácie, ktorá ročne činí až 7,2 milióna eur!

Hokejový zväz ani len netušil, akú polemiku prinesie nové logo a reprezentačné dresy, ktoré verejnosti predstavili začiatkom septembra. Pôvodný štátny znak na prednej strane dresu vystriedal zmodernizovaný dvojkríž znázornený na troch hokejkách, ktoré nahrádzajú originálne trojvršie zo štátneho znaku. A práve táto zmena rozpútala búrlivú diskusiu a ostro sa proti zmene ohradili aj poslanci na čele s podpredsedom SNS Antonom Hrnkom. Ministerstvo školstva to pôvodne nemalo v pláne riešiť, ale napokon sa právne oddelenie rozhodlo predsa len konať.

Porušili zmluvu?

„Hokejový zväz dostáva ročne od ministerstva príspevok 7 230 000 eur a na základe toho je podpísaná aj vzájomná zmluva. V bode 16 sa zväz zaväzuje, že na reprezentačných podujatiach musia nosiť na dresoch oficiálne označenie štátnej príslušnosti Slovenskej republiky. To môže byť názov Slovensko či v angličtine Slovakia, alebo zobrazenie štátneho znaku. Naše právne oddelenie je toho názoru, že hokejový zväz zmluvu porušil tým, že štátny znak nie je taký viditeľný, ako by mal byť, a preto im zašleme list, kde budeme žiadať nápravu,“ povedala pre Nový Čas Ria Feik Achbergerová z komunikačného odboru ministerstva školstva.

Zväz sa bráni

Hokejisti sa však bránia, že zákon nedefinuje presne, kde a v akej veľkosti má byť štátny znak umiestnený, a keďže ho umiestnili na zadnej strane, tak tvrdia, že si zákonnú povinnosť splnili.

„Od doručenia listu budú mať 10 dní na to, aby argumentovali, že ich verzia je dostatočná alebo učinili nápravu. Následne zasadne na ministerstve komisia, ktorá rozhodne, či je to akceptovateľné, alebo nie. V prípade, že by na výzvu vôbec nereagovali, tak hrozí aj to, že zo spomínanej dotácie sa im budú krátiť peniaze. Veríme, že k tejto verzii nedôjde,“ pokračovala Ria Feik Achbergerová. K aktuálnej téme sa pre Nový Čas vyjadril aj šéf hokejového zväzu Martin Kohút.

„Všetko, čo bolo v zákone, sme dodržali, nič sme neporušili, takže nechápeme, prečo toto celé vzniklo. Budeme však komunikovať so všetkými, ktorí budú komunikovať s nami.“

Reaguje aj premiér

„Nie som odborník na heraldiku, ale veľmi chcem poprosiť všetkých, ktorí do kauzy vstupujú a bičujú emócie, aby sa naozaj znovu stretli a aby sme nehrotili spor natoľko, že sa budeme vyhrážať niekomu odobratím peňazí, keď sme niekoľko mesiacov od usporiadania jednej z najprestížnejších športových udalostí,“ povedal premiér Peter Pellegrini.

Hrnko: Zrušte celé nové logo

Poslanec SNS Anton Hrnko (63) nové logo SZĽH nenazve inak než paškvilom a neoblomne trvá na jeho zmene. „To logo je paródiou na štátny znak. V tejto podobe by sa to vôbec nemalo používať. Nech si vytvoria prezentačný obrázok taký, čo nebude vyvolávať dojem, že ide o štátny znak,“ uviedol poslanec, ktorý považuje navrhovaný symbol zväzu za zľahčovanie odkazu svojich predkov.