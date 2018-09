Posledná možnosť podporiť finalistky Miss leta: Hlasujte a vyhrajte hodnotné ceny!

Súťaž krásy denníka Nový Čas je vo svojom závere! V piatok 28. septembra sa dozvieme meno finalistky, ktoré sa bude pýšiť titulom najkrajšieho dievčaťa leta 2018.

O poradí rozhodujete vy naši čitatelia, preto neváhajte a využite poslednú možnosť zahlasovať za vašu favoritku.O deň na to budú oznámené prvé tri dievčatá s najväčším počtom hlasov.

Ak ste sa ešte stále nerozhodli, ktorú z dievčat podporíte, prichystali sme s kráskami ďalšie video, aby ste ich mali možnosť viac spoznať. Tentoraz prezradili, s kým zo známych hviezd by chceli prežiť ľúbostný románik. Viackrát zaznelo meno Jasona Stathama, obľúbeného herca z akčných filmov, no jedno z dievčat nedá dopustiť na sexi slovenského herca. Ktorého? To sa dozviete vo videu.

Nezabúdajte hlasovať, pretože ste zaradení do hlasovania o skvelé ceny! ich zoznam nájdete TU.