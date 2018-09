Dopyt po nemecky hovoriacich zamestnancoch stúpa, študentov nemčiny na školách ubúda: Slovenské školy zaspali?

Len 1 z 9 technických fakúlt na Slovensku ponúka nemčinu ako povinne voliteľný cudzí jazyk. Rapídne klesá aj podiel výučby tohto jazyka voči ostatným. Za posledných osem rokov o viac než 13 percent. To všetko v čase, keď je nemčina personalistami a zamestnávateľmi vyhľadávanou komoditou na rozvíjajúcom sa slovenskom trhu, plnom investorov z nemecky hovoriacich krajín. STENGL IT Akademie spolu s odborníkmi z Ekonomickej univerzity v Bratislave sa pustili do projektu, ktorý priblíži nemčinu ľuďom a pomôže im tak uplatniť sa na trhu práce.