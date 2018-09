Žena vypila pohár svojho moču, tvrdí, že jej to zmenilo život: Nečakané následky

Mnohí ľudia už len pri tej predstave ohŕňajú nosom, pre ňu je to rituál, ktorý sa stal neodmysliteľnou súčasťou jej života.

Britka Kayleigh Oakley (33) je úspešná podnikateľka a cvičiteľka jogy. Okrem cvičenia a zdravého stravovania prezradila, čo má byť jedným z dôvodov jej sviežeho vzhľadu. Mladá žena tvrdí, že za jej úspechom stojí pitie vlastného moču.

Ako informuje britský denník Daily Mirror Kayleigh nielenže pije svoj moč, ale si ním potiera telo aj tvár. Kráska priznala, že odkedy začala s touto bizarnosťou, jej pleť je oveľa žiarivejšia a vďaka tomu sa mala zbaviť svojich zdravotných problémov. "Nechutí to veľmi dobre," upresňuje Kayleigh. "Je to slané a v moči je cítiť minerály, ale keďže som na vegánskej diéte, nie je silný," dodala. V minulosti mala oslabenú imunitu, trpela reumou a bola neustále unavená. Podľa jej slov sa uzdravila hneď ako vypila pohár moču. "Bolo to takmer okamžité. Pitie moču nemôže byť škodlivé skôr si myslím, že je to liek," trvá na svojom.

"Moč vám naozaj veľmi pekne vyčistí pleť, aj keď máte hormonálne problémy. Preto ho používam aj ako krém. Pokvapkám ním vatový tampón a potriem si ním tvár predtým, ako idem do sprchy," vysvetľuje svoju rannú rutinu.

Dietologička a hovorkyňa Britskej dietologickej asociácie má však na vec opačný názor a dvíha varovný prst. "Nie je žiadna evidencia o tom, že by to bolo zdraviu prospešné. Obličky robia efektívnu prácu tým, že odstraňujú toxíny, ktoré sa vylučujú z tela močom. Preto jeho opätovné pitie nie je prospešné, dokonca to môže byť škodlivé a môže to spôsobiť infekciu," uzavrela.