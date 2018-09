Trump v OSN vyzval na izoláciu Iránu, o pár hodín tam vystúpil Rúhaní: Štipľavý odkaz Donaldovi

Utorkový prejav amerického prezidenta Donalda Trumpa, v ktorom šéf Bieleho domu v OSN tvrdo kritizoval Irán a vyzýval na jeho izoláciu, bol absurdný, vyhlásil iránsky prezident Hasan Rúhání.

Politika USA voči Iránu je zlá od samého začiatku, dodal vo svojom príhovore Rúhání, ktorý hovoril niekoľko hodín po svojom americkom náprotivku. Kritizoval "nezákonné a jednostranné" americké sankcie voči Iránu a uviedol, že nikto nemôže byť donútený k dialógu silou.

Washington vyzval k návratu k rokovaciemu stolu. USA by sa podľa Rúháního mali vrátiť k rokovaniam o medzinárodnej dohode o iránskom jadrovom programe v Bezpečnostnej rade OSN. Trump v máji oznámil, že Spojené štáty od dohody odstupujú, a minulý mesiac zaviedol Washington proti Iránu nové sankcie. Teherán a Washington si odvtedy opäť vymieňajú ostré slová.

"Náš návrh je jasný: záväzok za záväzok, porušenie za porušenie, hrozba za hrozbu, krok za krok, namiesto rozhovor za rozhovor," uviedol v utorok Rúhání počas všeobecnej rozpravy Valného zhromaždenia OSN, ktorá začala v New Yorku. "Irán hovorí jasne: žiadna vojna, žiadne sankcie, žiadne vyhrážky, žiadne šikanovanie, len činy na základe práva a plnenie záväzkov," dodal iránsky prezident. USA vyzval k návratu k rokovaciemu stolu. "Na to nie je potrebná spoločná fotografia," dodal s tým, že on sám za začiatok dialógu považuje už svoje utorkové vystúpenie v OSN.

Svetové tlačové agentúry medzitým zverejnili úryvok z chystaného prejavu Trumpovho bezpečnostného poradcu Johna Boltona. V ňom Bolton, ktorý je vo vzťahu k Iránu považovaný za "jastraba", hovorí o "vražednom (iránskom) režime a jeho podporovateľoch". Ak iránsky režim nezmení svoje správanie, bude podľa Boltona čeliť významným dôsledkom. "Hovorím jasne: Sledujeme vás a pôjdeme po vás."