Trump v OSN vychválil KĽDR a vyzval k izolácii Iránu: Trapas! Donalda za prvé vety vysmiali

Americký prezident Donald Trump v utorok počas svojho vystúpenia na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku pochválil Severnú Kóreu za jej prístup k rokovaniam o jej jadrovom a raketovom programe.

Naopak kritizoval iránskych vodcov, ktorí podľa neho rozsievajú chaos, smrť a deštrukciu, a vyzýval k izolácii iránskeho režimu. Rusko šéf Bieleho domu vo svojej reči spomenul len okrajovo v súvislosti s projektom plynovodu Nord Stream 2, ktorý Washington kritizuje.

Trump svoj druhý prezidentský prejav na pôde OSN využil aj k tomu, aby svetovému spoločenstvu pripomenul, že Spojené štáty pod jeho vedením budú chrániť svoje národné záujmy. USA budú podľa Trumpa tiež finančne pomáhať len tým krajinám, ktoré chovajú k USA rešpekt a ktoré s nimi majú priateľské vzťahy. Minister zahraničia Mike Pompeo prehodnotí výšku príspevkov tečúcich do sveta z Washingtonu, uviedol americký prezident. Trump už dlhšiu dobu presadzuje obmedzenie americkej pomoci krajinám, ktoré podľa neho nespolupracujú s USA na zásadných témach, ako je mierový proces či boj s terorizmom, čo sa týka napríklad Palestíny či Pakistanu.

Trump, ktorý do rokovacej sály dorazil neskoro, čo si vynútilo zmenu v poradí rečníkov, svoj príhovor začal chválou svojej vlády. "Za menej ako dva roky toho moja administratíva dosiahla viac ako takmer akákoľvek iná administratíva v histórii našej krajiny," vyhlásil Trump, čo medzi niektorými prítomnými štátnikmi vyvolalo smiech. "Takú reakciu som nečakal, ale to je v poriadku," reagoval šéf Bieleho domu. Potom sa venoval Severnej Kórei. Tamojšiemu vodcovi Kim Čong-unovi, s ktorým sa v júni zišiel na historickom summite v Singapure, poďakoval za odvahu a ústretovosť, ale zdôraznil, že Pchjongjang musí ešte prijať viacero krokov k denuklearizácii Kórejského polostrova. Sankcie voči severokórejskému režimu zostávajú v platnosti, zdôraznil Trump. Vlani pritom vo svojom prvom prejave na VS OSN označil Kima za "Rakeťáka na samovražednej misii", severokórejský režim za zvrátený a hrozil jeho zničením.

Oveľa tvrdší tón Trump zvolil voči Iránu, ktorého vodcovia podľa neho rozsievajú chaos, smrť a deštrukciu. Ostatné krajiny by sa mali podieľať na izolácii iránskeho režimu, uviedla hlava USA. Spojené štáty podľa Trumpa po novembrovom obnovení skorších postihov zavedú proti Teheránu ďalšie sankcie. Trump v časti prejavu venovanej Blízkemu východu tiež zopakoval, že Washington zareaguje, ak sýrsky režim použije chemické zbrane. USA tento rok odstúpili od dohody veľmocí s Iránom, ktorý výmenou za zmiernenie sankcií obmedzil svoj jadrový program. Ďalšie signatárske krajiny sa dohovor snažia udržať pri živote.

Rusko zmienil Trump len okrajovo, a to keď podobne ako v minulosti kritizoval budovaný plynovod Nord Stream 2, ktorý má privádzať zemný plyn z Ruska priamo do Nemecka. "Nemecko sa stane úplne závislé na ruskej energii, ak okamžite nezmení svoj prístup," varoval Trump, zatiaľ čo členovia nemeckej delegácie podľa agentúry AP krútili hlavami. Budovaný plynovod spojí Nemecko s Ruskom po dne Baltického mora. Trump projekt kritizuje opakovane, podľa neho takto Moskva posilní svoj vplyv v Európe.

Trump sa vo svojom prejave tiež opätovne zameral na Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Obvinil ropný kartel, že "ošklbáva" zvyšok sveta, a vyzval ho, aby prestal zvyšovať ceny ropy. "Bránime mnoho týchto krajín a nechceme za to nič, a potom nás využívajú tým, že nám dávajú vysoké ceny ropy. To nie je dobre," vyhlásil Trump. Neskôr sa vyjadril aj k situácii vo Venezuele v súvislosti s novými finančnými sankciami, ktoré v utorok USA uvalili na manželku venezuelského prezidenta Nicolasa Madura a dôležitých členov jeho socialistickej vlády. Trump označil režim vo Venezuele za "brutálny".