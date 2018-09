Nitra sa štverá v tabuľke: Zdolali sme najlepší tím na Slovensku!

V utorkovej dohrávke 1. kola Fortuna ligy zvíťazili futbalisti FC Nitra nad AS Trenčín 2:1 a poskočili na siedmu priečku tabuľky.

Trenčín je tretí, na čele sa s päťbodovým náskokom pred DAC Dunajská Streda "vyhrieva" bratislavský Slovan. Ten sa v sobotu o 18.00 h predstaví v rámci 10. kola ligy na ihrisku Spartaka Trnava.

FC Nitra – AS Trenčín 2:1 (1:0).

Góly: 4. Kóňa, 90.+2 Šimončič (z 11 m) – 58. Mance. ŽK: Chovanec, Steinhübel - Paur, ČK: 40. Paur (Trenčín) po 2. ŽK. Rozhodovali: Kružliak – Somoláni, Hancko, 1289 divákov.

Nitra: Hroššo – Charizopulos, Farkaš, Križan, Chovanec – Šimončič – A. Fábry (90. Chovanec), Kóňa – Abdulrahman, Vestenický (81. M. Fábry), Chobot (66. Steinhübel)

Trenčín: Šemrinec – Šulek, Paur, Kleščík, Yem – Zubairu, El Mahdioui – Ubbink (46. Skovajsa), Čatakovič (89. Umeh) – Mance, Sleegers (46. Bukari)

V chladnom počasí a komornej atmosfére začali lepšie domáci, keď už v 4. minúte stretnutia sa po rohovom kope presadil z tesnej blízkosti Kóňa. Po prvom presnom zásahu však zápas stratil na atraktivite a dlhé minúty si ani jeden z tímov nevedel vytvoriť vážnejšiu šancu. Divákov zaujal až záver prvého polčasu.

Trenčiansky futbalista Mance mal na kopačke vyrovnanie, ale svoje zakončenie nezvládol ideálne a prázdnu bránu z blízkosti niekoľkých metrov netrafil. Smola na päty sa futbalistom Trenčína lepila aj naďalej. V 40. minúte stretnutia uvidel druhú žltú a následne červenú kartu záložník AS Paur, čím oslabil svoje mužstvo na celý zvyšok zápasu.

Po výmene strán sa ako prví mohli presadiť futbalisti spod Zobora. V 49. minúte si Chobot zbehol na vzdialenejšiu žrď, ale jeho hlavičkový pokus tesne minul bránku súpera. O deväť minút neskôr už bolo vyrovnané. O prvý presný zásah hostí sa postaral veľmi aktívny Mance, na ktorého prvý pokus síce dokázal gólman domácich zareagovať, no na následnú dorážku už nemal nárok.

V záverečnej desaťminútovke mohli prinavrátiť jednogólové vedenie Nitre stredopoliar Andrej Fábry a o tri minúty neskôr aj Vestenický, ale ich nádejné akcie sieť nerozvlnili. To ich však napokon nemrzelo, pretože v druhej minúte nadstaveného času hlavný rozhodca posúdil zákrok Šuleka na Abdulrahmana ako nedovolený a nekompromisne ukázal na biely bod. Nariadenú jedenástku bezpečne premenil Šimončič a vďaka jeho presnému zásahu Nitra zdolala AS Trenčín 2:1, čím ukončila sedemzápasovú šnúru Trenčína bez prehry.

Ivan Galád, tréner FC Nitra: "Zdolali sme najlepšie mužstvo na Slovensku vďaka dobrej taktike, schopnostiam našich hráčov a oddanosti pre náš klub a projekt. Kolega vie, že keď má tím vylúčeného hráča, tak vo väčšom počte sa hrá ťažšie. Pokutový kop bol regulérny. Je smutné dostať gól v záverečných minútach, ale opakujem, že dnes sme zdolali najlepší tím na Slovensku."

Ricardo Moniz, tréner AS Trenčín: "Začali sme veľmi zle, keď hneď v úvode sme inkasovali. Od tohto momentu sme hru zobrali do svojich rúk. Viaceré šance sme však nepremenili. Nehrali sme tak, ako som si predstavoval. Po zmene strán a prestriedaní sa naša hra zlepšila. Dôležitý moment nastal, keď Mance nepremenil obrovskú šancu. Následne z pokračujúcej akcie sme dostali červenú kartu. V druhom polčase sme boli futbalovejší. Boli sme v desiatich lepším tímom. Dostávali sme sa do šancí, ktoré sme opäť nedokázali premeniť. Po zápase sme smutní a nahnevaní. V minulosti som prišiel o licenciu a tak sa dnes nebudem bližšie vyjadrovať ku sporným momentom v zápase."

Tabuľka:

1. Slovan Bratislava 9 7 2 0 21:9 23

2. Dunajská Streda 9 5 3 1 24:14 18

3. Trenčín 9 5 2 2 20:15 17

4. Ružomberok 9 4 4 1 17:7 16

5. Žilina 9 5 1 3 15:10 16

6. Podbrezová 9 4 1 4 11:14 13

7. Nitra 9 3 3 3 15:13 12

8. Sereď 9 3 1 5 10:18 10

9. Trnava 9 2 2 5 7:8 8

10. Z. Moravce 9 2 1 6 9:16 7

11. Senica 9 1 3 5 5:20 6

12. Michalovce 9 1 1 7 7:17 4