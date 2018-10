Fotografie holiča sa stali virálne: Za to, čo urobil mužovi na ulici, si zaslúži obrovský obdiv

Každý má rád pocit, keď je čerstvo ostrihaný.

Holič v New Yorku sa však zachoval tak úžasne, že ho teraz ospevujú na celom internete. Joe's Upscale Barber Shop zverejnil na internete fotku Victora Burgosa, ako strihá neznámeho zákazníka. "Pred niekoľkými dňami tu bol pán na vozíku. Bohužiaľ, nie sme prispôsobení pre hendikepovaných ľudí."

Keď bol muž pred dverami, zamestnanec sa zachoval úplne bravúrne. "Namiesto toho, aby sme mu povedali, že to nemôžeme urobiť, pretože na to nie sme prispôsobení, Victor Burgos vyšiel vonku a ostrihal ho priamo na ulici. Nemôžem byť šťastnejší. Je úžasné pracovať a poznať takého človeka, ako je Victor," napísal manažér.

"Victor je jedným z našich najzaneprázdnenejších holičov, ale zachoval sa úžasne. Je proste klasa." Autor povedal, že dokonca netušil, že ho niekto odfotil, no na sociálnej sieti má viac ako 2 000 likeov. Reakcie sú však podľa FoxNews zmiešané.

Niektorí ľudia sú z toho unesení a vidia to ako prejav dobrej vôle, niektorí si zase myslia, že to nebolo veľmi vhodné, strihať muža na ulici. "Komu by bolo príjemné, keby ho strihali na ulici?" napísala jedna užívateľka. V každom prípade teraz podľa Yahoo Lifestyle pracujú na tom, aby mali rampu pre ľudí na invalidnom vozíku.