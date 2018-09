Loď Aquarius 2 nakoniec zakotví na Malte, 58 migrantov si rozdelí päť krajín EÚ

Španielsko, Francúzsko, Portugalsko, Nemecko a Malta sa v utorok dohodli, že si rozdelia 58 migrantov na palube záchrannej lode Aquarius 2, ktorá uviazla v Stredozemnom mori. S odvolaním sa na predstaviteľa z úradu španielskeho premiéra, ktorý si neželal byť menovaný, o tom informovala agentúra AP.

Podľa tohto zdroja sa migranti vylodia na Malte, pričom Španielsko by si následne malo prevziať 15 z nich. Portugalská vláda ešte predtým oznámila, že prijme desať migrantov, čo je súčasť dohody so Španielskom a Francúzskom. Portugalské ministerstvo vnútra oznámilo, že takéto gesto robí "zo solidarity" a v zhode so "Španielskom a Francúzskom". Španielska ani francúzska vláda sa však k správe o údajnej dohode bezprostredne nevyjadrili.

Loď Aquarius 2 ešte v pondelok požiadala o Francúzsko, aby mohla zakotviť v Marseille. Paríž to však odmietol s tým, že existujú aj bližšie prístavy a problém s migrantmi je potrebné riešiť komplexne.

Aquarius 2 je jediným plavidlom svojho druhu, ktoré je nasadzované na záchranné akcie v centrálnej časti Stredozemného mora. Panamské námorné úrady mu ale nedávno zrušili registráciu. To znamená, že ak loď dorazí do akéhokoľvek prístavu, odoberú jej výsostnú vlajku a nebude môcť vykonávať operácie, kým si nezabezpečí novú vlajku.

Francúzsko-nemecká mimovládna organizácia SOS Méditerranée, jedna z charitatívnych skupín, ktoré plavidlo prevádzkujú, uviedla, že je krokom Panamy šokovaná a odobratie vlajky prišlo po nátlaku zo strany talianskej vlády. Minister vnútra Talianska Matteo Salvini vyhlásil, že vláda jeho krajiny nevyvíjala na Panamu v tomto ohľade žiadny nátlak.