Ukrajinskí šoféri MHD sú v hlavnom meste spokojní: Prekáža im len jedno a s tým bude súhlasiť každý Slovák

Na Slovensku je to výhodnejšie! Príchod asi tridsiatky ukrajinských šoférov autobusov do Bratislavy vyvolal medzi slovenskými vodičmi poplach.

Bratislavský dopravný podnik obviňujú, že ich kolegov platí lepšie a ponúka im aj ďalšie výhody. Nový Čas sa stretol s dvomi z nich a zisťoval, ako tu žijú. Ako priznávajú, platy majú naozaj lepšie - no v porovnaní s Ukrajinou.

Do Bratislavy pricestovali ukrajinskí šoféri pred dvoma mesiacmi. Ako sme sa dozvedeli, je ich okolo 30 a pochádzajú z rôznych kútov Ukrajiny. O možnosti pracovať na Slovensku sa dozvedeli po stretnutím s vedením bratislavského dopravného podniku. „Prišli za nami a povedali, že potrebujú našu pomoc,“ hovorí Valerij (48), ktorého sme stretli neďaleko ubytovne na Žabom majeri, kde muži žijú. Valerij robil šoféra autobusu aj na Ukrajine a priznáva, že na Slovensku je to oveľa lepšie. „Tam sme museli robiť 13 - 14 hodín denne, tu osem. Tam sme 10 dní pracovali a 10 dní odpočívali. Tu robíme 4 dni a 2 dni máme voľno,“ vypočítava hlavné výhody. Valerij oceňuje aj moderné autobusy. Momentálne jazdí na 6 linkách, kratších aj ďalších, aby sa zabehal a naučil trasy. Iba jedno mu prekáža. „Cesty sú u vás také zlé ako na Ukrajine!“ hovorí so smiechom.

Vladimir Vladimirovič (52) pochádza z Krivého Rogu. Do Bratislavy prišiel pred mesiacom a pol. Aj on robil doma vodiča autobusu, mal dokonca svoj vlastný. „Keď chceš robiť na seba, môžeš si kúpiť. Sú staré a lacné,“ hovorí. Dodáva, že niežeby nebolo na Ukrajine roboty, ale zle platia. „Zarobil som tak 300 eur mesačne. Tu je to lepšie,“ vraví. O koľko však nevie, výplatu ešte zatiaľ nedostal, keďže sa zatiaľ len zaúča.

Okrem šoférovania majú Ukrajinci aj kurzy slovenčiny. „Trikrát za týždeň po dve hodiny. Nie je to ľahké. Keď máš 52 rokov, tak je to veľmi ťažké,“ hovorí so smiechom. Jednoduché nie je byť bez rodiny a postarať sa o seba. Varí si sám, najčastejšie vraj polievky. Keď nemá šichtu ani lekcie jazyka, pozerá telku na počítači. „Deti už mám veľké, žijú v Amerike. Ale tam by som nešiel, je to ďaleko. Tu sa mi páči, rozmýšľal som, že by som tu zostal a priviedol si aj manželku. Uvidíme,“ uzatvára Vladimír.

Rovnaké podmienky

Adriana Volfová, hovorkyňa DPB, a.s.

Všetci vodiči, domáci aj zahraniční, muži aj ženy, majú v DPB, a.s. rovnaké pracovné podmienky. Priemerný plat vodičov autobusov dosiahol od januára do augusta 2018 - 1280 eur, čo je v porovnaní s rokom 2017 nárast o 4,7%. Ukrajinskí vodiči, momentálne absolvujú zácviky a postupne budú prideľovaní do služobných zaradení. Absolvujú aj štúdium slovenského jazyka. DPB, a.s. odmieta tvrdenia, že ukrajinskí vodiči sú zvýhodňovaní.