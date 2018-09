Teplotný šok: Vo Vysokých Tatrách nasnežilo a v Bratislave rozkvitol orgován, dočkáme sa ešte babieho leta?

Jeseň sa len ledva začala a Tatry už začal zasypávať sneh. Na Solisku si dokonca mohli postaviť prvého snehuliaka.

V hlavnom meste zas práve druhýkrát rozkvitol orgován. Meteorológovia varujú na najbližšie rána pred prízemnými mrazmi. Dočkáme sa tento rok babieho leta so stabilným počasím? Alebo už máme definitívne vytiahnuť svetre a bundy?

Na Skalnatom plese s obavou sledovali vietor a teraz sneženie, lebo na dokončenie strechy na historickej budove im chýba ešte pár dní. V Tatrách už druhý deň sneží a teploty klesli pod nulu. Na Lomnickom štíte (2 634 m n. m.) bolo cez obed -10 °C, na Štrbskom plese to bolo -1 °C a v Poprade 5 °C. V utorok bol sneh už od 1 000 metrov nad morom a vo vyšších polohách to bola aj súvislá vrstva. „Postavili sme si snehuliaka Mika, lebo tu máme riadnu zimnú fujavicu a snehu stále pribúda. No my sa tešíme na krásne babie leto, ktoré určite ešte príde,“ smial sa Jano (25) z Chaty pod Soliskom (1 840 m n. m.).

Príde babie leto?

Klimatológ Pavol Faško však vôbec nie je presvedčený o nástupe babieho leta. „Je pravda, že po studených dňoch príde oteplenie, ale posledné roky nám ukazujú, že charakter počasia sa na­ozaj výrazne mení. Pekné stabilné počasie na prelome septembra a na začiatku októbra, ktoré bolo pre hory typické, sa zmenilo na predĺžené leto a nástup nestabilného počasia s oblačnosťou a so zrážkami. Toto obdobie jesene je dnes skôr typické prudkými výkyvmi počasia. Je to spôsobené veľkou a dlhodobou zmenou prúdenia vzduchu. Dnes k nám väčšinou prichádza z juhu od Stredozemného mora v prudkých výpadoch a v minulosti to bolo od západu od oceánu, čo mohlo vytvoriť podmienky pre dlhodobo stabilné bezzrážkové jesenné počasie,“ konštatoval klimatológ Faško a dodal: „Bohužiaľ, ani zimy nemajú niekdajší charakter s postupným nábehom a zimu striedajú výpady teplého prúdenia.“

Štrbské pleso: -1 °C

-1,5 °C

13 °C

Zákon hovorí jasne. „Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič osobného auta môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak má na všetkých nápravách zimné pneumatiky,“ upozorňuje hovorkyňa Prezídia PZ Denisa Baloghová. Zimné pneumatiky prezúvame nielen pre potešenie polície, ale hlavne pre bezpečnosť. Odporúča sa mať ich nahodené ak teplota klesne pod 7 °C. Preto záleží aj od toho v akej časti Slovenska žijete. Prezutie zvážte, aj ak sa vydáte do vyšších polôh, aby vás sneh nezaskočil.

Vodiči, jazdite opatrnejšie

Denisa Baloghová, hovorkyňa Prezídia PZ

Dážď a hmla znižujú viditeľnosť a mokrá vozovka zase zvyšuje pravdepodobnosť, že sa vozidlo dostane do šmyku a možnepj následnej dopravnej kolízie. Preto základným pravidlom v sťažených podmienkach je prispôsobiť najmä rýchlosť a techniku jazdy svojim schopnostiam a poveternostným podmienkam.

Aké nás čaká počasie?

Cyril Siman, meteorológ, Slovenský hydrometorologický ústav

Dnešná maximálna teplota bude do 17 °C., na Orave a pod Tatrami okolo 11 °C. Vo štvrtok očakávam maximum od 15 do 20 °C., v piatok bude ešte teplejšie, do 23 °C. K zmene v počasí príde v sobotu, kedy k nám postúpi od severozápadu studený front. V sobotu bude premenlivá, prechodne až veľká oblačnosť a prechodne sa na viacerých miestach vyskytnú prehánky

Chladnejší október

Podľa dlhodobej predpovede modelu ECMWF to vyzerá, že začiatok októbra bude relatívne chladnejší ako dlhodobý priemer.