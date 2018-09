Miroslav z identikitu sa prihlásil policajtom: Prečo ho vyšetrovatelia ignorovali?!

Zvláštne okolnosti alebo taktika? Miroslav Č., ktorý býval vo Veľkej Mači a ktorého spoznal jeho bývalý kolega na identikite, pre Nový Čas prehovoril, že netuší, prečo by o neho mala polícia záujem.

Pozoruhodné je, že podľa vlastných slov sa mužom zákona prihlásil ešte koncom minulého týždňa, polícia na jeho možné vypočutie vraj nereagovala. Sám prišiel vypovedať v pondelok večer a s vyšetrovateľom strávil päť hodín. Ako je možné, že ho nehľadali?

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Marek, ktorý býva vo Veľkej Mači, povedal slovenským policajtom ešte v stredu minulý týždeň, že pozná muža z identikitu. Vzápätí sa ozval aj redakcii Nového Času s tým, že na obrázku spoznal svojho kolegu Miroslava. „Miro býval v Mači asi rok a pol v podnájme. Býval tam s manželkou, dieťaťom a mamou. Robili sme spolu dva týž­dne v auguste, potom zdrhol z roboty,“ povedal Marek.

Miroslav sa odsťahoval do Ostravy, kde teraz žije, a našiel si lepšiu prácu. O vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej nič netuší. „Keď mi to v piatok volala svokra a moji príbuzní, tak sme zostali z toho hotoví, prečo práve ja. Veď s tým nič nemám. Žiadne zlé veci sme tam nerobili, nič také, že som poznal mafiu a vedel, kde sú kamery a podobné veci. Vôbec nechápem, prečo som na kresbe. V piatok som začal volať policajtom, zobrali si moje číslo a všetko, ale zatiaľ sa mi ešte nikto neozval,“ povedal ešte v pondelok a zamieril sám od seba na policajnú stanicu.

Prišiel na vyšetrovačku

„Vypočúvali ma na oddelení v Ostrave skoro 5 hodín. Všetko prebehlo v poriadku, polícia sa mi venovala, vyriešili sme to,“ povedal Novému Času Miroslav po výsluchu. Celú vec považuje za omyl. „To bol len opis, to mohol byť ktokoľvek. Určite som to vtedy nebol. Tak som im to proste povedal, spojili sa so Slovenskom. Dávali mi všelijaké otázky vzhľadom na to a povedali, že nejako to vyriešia,“ opisuje priebeh svojej výpovede Miro. Vyšetrovatelia sa ho pýtali aj na to, čo hovoril jeho exkolega Marek. „Či poznám celú Veľkú Maču, či tam poznám chodníky a či viem, kde sú kamery. Tak to vôbec nebola pravda,“ uzavrel Miro.

Nový Čas sa zaujímal aj o to, prečo ho polícia nekontaktovala skôr, keď sa jej sám ozval. Prokurátor vyšetrovanie nekomentuje, pred týždňom však prezradil, že hľadaná osoba môže „disponovať informáciami k samotnému skutku“. Vyšetrovateľ Jozef Vachálek vysvetľuje, že keď je niekto podozrivý, tak sa o ňom musia pozisťovať rôzne veci.uzavrel. Zaujímavé pritom je, že sama polícia mala podľa susedov v Spišskej Teplici (okr. Poprad), odkiaľ Miro pochádzal, hľadať práve jeho.

Čo spájalo Miroslava s identikitom?

polícia sa v jeho rodisku v Spišskej Teplici už pred pár týždňami pýtala podľa susedov priamo na neho aj jeho rodinu

počas posledného roka žil vo Veľkej Mači, kde došlo k vražde, a mohol mať k skutku bližšie informácie

spoznal ho na ňom jeho exkolega Marek, ktorý k tomu bol

vypovedať na polícii

Človeka si vždy musia overiť

Lucia Kurilovská, rektorka Akadémie Policajného zboru

Mohlo nastať to, že preverovali a stotožňovali, či taká osoba existuje. Kde žije, pôsobí aj z hľadiska lustrácie obyvateľstva. Vždy sa to musí overiť, keď je označená konkrétna osoba. Nie z hľadiska dokazovania, ale stotožnenia osoby. Mohli prísť rôzne podnety. Uskutočňuje sa to tak, keď je svedok v Českej republike, uskutoční sa dožiadanie. Dožadujú sa konkrétne zložky - policajt sa môže dožadovať policajta na tej istej úrovni. Čiže o akú osobu ide, aké otázky mu majú klásť. Výsluch sa berie tak, akoby bol uskutočnený pred policajtom, ktorý uskutočňuje vyšetrovanie. Prípadne sa dá vycestovať.