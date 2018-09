Andrea z Dolného Kubína dosiahla najväčší sen všetkých baletiek: Tancuje najslávnejšie sólo sveta v Petrohrade!

Tvrdé tréningy, disciplína a etiketa! To všetko musia zvládnuť baletky. Rodáčka z Dolného Kubína Andrea Laššáková (25) sa k tomuto ušľachtilému umeniu dostala úplnou náhodou, no výzvu osudu prijala a dnes hviezdi na divadelných doskách legendárneho Michailovského divadla v ruskom Petrohrade.

Talentovaná a úspešná baletka sa exkluzívne s Novým Časom podelila o svoje zážitky a skúsenosti.

Žije svoj sen! Rodáčka z Dolného Kubína miluje balet nadovšetko. Napriek tvrdej drine, tréningom a odriekaniu si pôsobenie na doskách, ktoré znamenajú svet, náležite užíva. Netají, že začiatok jej hviezdnej kariéry bol veľkou náhodou. „Rada som tancovala, bola som veľmi akčná a ľahká ako pierko. Stará mama preto rodičom navrhla, aby ma poslali na konkurz na konzervatórium Evy Jaczovej v Bratislave - a predstavte si, oni ma prijali!“ prezrádza o začiatkoch. Kvôli baletu musela obetovať veľa vecí, čo nebolo jednoduché. „Najťažšie bolo, keď som sa ako 10-ročná musela odsťahovať z domu do internátu. Ale práve toto ma nakoniec posilnilo, aby som dokázala zvládnuť také náročné povolanie,“ vysvetľuje Andrea.

Drina a odriekanie

V ruskom balete vládne neľútostná konkurencia a je to poriadna makačka. „Každý mesiac máme vyše 20 vystúpení a máme veľmi málo času na prípravu. Voľno mám iba 1 deň v týždni,“ odhaľuje zákulisie. Zvládnuť drsné podmienky jej pomáhajú priateľ Adrián, ktorý je tiež tanečník, a pedagogička Tatiana Nikolajevna Legat. „Pochádza z veľmi dôležitej dynastie baletných učiteľov, tanečníkov a choreografov. Svojimi vedomosťami by mohla zaplniť celú knižnicu,“ hovorí s obdivom Andrea. A ako sa vlastne dostala do Petrohradu? „Dva roky som tancovala v Bratislave a potom som odišla do Helsínk. Tam si ma všimol riaditeľ petrohradského divadla a priamo ma oslovil, aby som k nim išla tancovať,“ prezrádza.

Rola Odette v Labuťom jazere, nepochybne najslávnejšia baletná úloha na svete, bola pre Andreu veľkým zadosťučinením a odmenou za tvrdú prácu. „To, že som ju získala, som sa dozvedela na dovolenke v Grécku. Splnila som si svoj najväčší sen a bol to ohromujúci zážitok,“ teší sa úspešná baletka, ktorá by si ešte chcela zahrať rolu Tatiany z baletu Onegin. Život na divadelných doskách jej okrem tvrdej driny priniesol aj zábavné zážitky. Napríklad, keď nemohla podpísať svoju prvú zmluvu so SND v Bratislave. „Mala som iba 17 rokov, takže ju musela podpísať moja mamina,“ usmeje sa Andrea. Mimochodom, so súčasnou ministerkou kultúry Janou Laššákovovu ju spája len zhoda priezvisk.

Andrea Laššáková

Dátum narodenia: 25. 8. 1993

Kde pôsobila: SND Bratislava, Fínske národné divadlo Helsinki, aktuálne je sólistkou v Michailovskom divadle v Petrohrade

Úlohy: Gamazatti v balete Bajadéra, Víla Orgován v balete Spiaca krásavica, Rola Myrthy v balete Giselle, Odette v Labuťom jazere