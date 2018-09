Ustarostená moderátorka Karin Majtánová: Nezhody s dcérou

Rozbroje v rodine?! Moderátorka Karin Majtánová (44), ktorá je divákom známa najmä z Dámskeho klubu, má doma dve deti.

Zatiaľ čo syn Samko (12) sa pomaly, ale isto dostáva do obdobia puberty, tak staršia dcéra Karin (21) je poriadna dračica. Majtánová totiž priznala, že s mladou slečnou si veľakrát „skočia do vlasov“ a na dennom poriadku v ich domácnosti sú nezhody.

Majtánová je moderátorkou Dámskeho klubu, kde sa zaoberá aj bežnými rodinnými problémami, ktoré rieši aj ona sama. Ako totiž Novému Času prezradila, tak najmä vo vzťahu s dcérou to začala škrípať. „Každá jedna žena, ktorá má dcéru, mi dá za pravdu, že v istom období je to komplikované. A ja sa teraz nachádzam v tom období, že trošku máme potýčky a malé veci ako každý, ale riešime to,“ zverila sa nám brunetka, ktorá si zaspomínala aj na svoje mladé roky. „Viem to podľa seba, keď som mala dvadsať, lebo všetko, čo povedala mama, som negovala,“ prezradila.

Práve preto sa teší na fázu, keď si jej dcéra tieto veci uvedomí a zistí, že ako mama pre ňu chcela len to najlepšie. Moderátorka totiž na záver povedala, že jej dcéra je poriadny kvietok a keď chce, tak si vie poriadne postaviť hlavu. „Kaja sa nevie veľmi ospravedlniť, je taká divoká povaha po otcovi a ešte divokejšie znamenie Škorpión - také trucovité,“ dodala na záver Majtánová.