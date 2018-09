Modelka Sklenaříková a jej sestra dávajú mame zabrať: Toto by pre vnúčatá neurobila každá babka

Vzdialenosť nie je prekážkou! Topmodelke Adriane Sklenaříkovej (47) a jej sestre Natálii (41) pribudli tento rok mamičkovské povinnosti.

Obidve krásky však zapustili korene v zahraničí, a tak ich mama Zlatica Sklenaříková (70) merala za svojimi pokladmi dlhú cestu až z Banskej Bystrice. Z prominentnej babky sa tak stala cestovateľka. Dôvod na radosť však má aj blondínkin exmanžel Christian Karembeu (47).

Adriana porodila dcéru Ninu v auguste a s manželom Aramom Ohanianom žijú prevažne v Monaku. Blondínkina sestra a právnička Natália sa stala mamou dcéry Stelly v máji a s priateľom sa usadili v Paríži. Obidve tak okúšajú radosti i starosti čerstvých mám, ale nie sú na to samé.

Rodinky s ratolesťami totiž nenechala v štichu babka Zlatica, ktorá zdupkala zo Slovenska, aby sa podelila o svoje rady. A hoci francúzsku metropolu a Monacké kniežatstvo delí tisíc kilometrov, pre starkú cestovateľku a jej lásku k vnúčatám to nestojí ani za zmienku. Návštevu pokladov si totiž do detailov naplánovala. „Som v Paríži, od Adriany som išla k Natálii,“ povedala Novému Času pani Sklenaříková, ktorú sme zastihli v meste pod Eiffelovou vežou. „Dobre sa majú, sú zdraví, všetko je v poriadku,“ odpovedala Zlatica.

Rázny krok

To nie je jediná osoba, ktorej modelka vyčarila úsmev na tvári. V prípade Adrianinho exmanžela Christiana Karembeua však nejde o modelkino dieťa, ale o jeho priezvisko. Kráska, ktorá sa s rodákom z Novej Kaledónie rozviedla v roku 2011, sa totiž na sociálnych sieťach začína premenúvať z pani Karembeu na pani Ohanian. Robí tak niekoľko mesiacov po drsných slovách od svojho ex, ktorý ju požiadal, aby sa zbavila jeho mena. „Som jediný a hotovo!“ vyhlásil v apríli pre francúzsky denník Le Matin Karembeu. „Myslím si, že medzi nami nie sú žiadne roztržky, ale áno, veľmi ma to znepokojuje. Dúfam, že nebudeme čakať, kým o tom rozhodne súd,“ odkázal vtedy kráske rozhorčený Christian.