Veľká FOTOgaléria z Bratislavských módnych dní: Celebrity v hľadisku aj na predvádzacom móle

Bobor v hlavnej úlohe! To si hovorili návštevníci Bratislavských módnych dní. Medzi hosťami sa totiž objavila influencerka, ktorá na svojej sociálnej sieti šokuje obnaženými fotkami.

Fotogaléria 36 fotiek v galérii

Tentoraz ukázala svoju „pýchu“ naživo. A hoci sa na akcii mihli aj celebritné štýlové dámy, Alexandra Wortex - ako si sama hovorí, ich svojím dogabaným outfitom a odhalenou „frndou“, rozhodne zatienila.

„Chápem, že chlpatý porast je otázkou vkusu, ale to, čo predviedla, je maximálna nechutnosť! Asi chcela zaujať, no takto by očarila len na E55, kde by o zákazníkov rozhodne nemala núdzu. Vrchol trápnosti a nevkusu!“ ohodnotila slečnu módna redaktorka Karin Kollárová.