Bezdedu čakajú nové povinnosti: Do rodiny im pribudne bábätko

Bábätko v rodine!

Spevák Tomáš Bezdeda (32) sa onedlho stane strýkom.„Brat bude mať princeznú, dievčatko, má sa narodiť v novembri. Verím, že to bude skvelý pocit, prebaľovanie už nechám na nich, ale keď mi to nachystajú, tak to pokočíkujem. Je to príjemná novinka, tak sa tešíme všetci,“ povedal s úsmevom Novému Času spevák, ktorý je momentálne bez partnerky.

„Stretávam sa s otázkami, že čo moje biologické hodiny a ja vždy na to, že ja mám digitálky. Mám čas, sme trošku zvýhodnení proti ženám, že dospievajú skôr, ale potom tie biologické hodiny sú neúprosné a tikajú rýchlejšie z hľadiska materstva,“ dodal Bezdeda.