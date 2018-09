Šťastný rybár Ladislav zo stredného Slovenska: Chytil rybu väčšiu, ako je on sám!

Ladislav Hodási (48) z obce Želovce (okr. Veľký Krtíš) sa potešil kapitálnemu úlovku. V rybníku v Sklabinej sa mu podarilo chytiť poriadneho sumca.

Pri vyťahovaní obrovskej ryby mu musel asistovať aj kamarát. Ladislav rybárči tretí rok a darí sa mu chytať najmä zubáče a sumce, no takýto obrovský úlovok ani on sám nečakal. „V piatok poobede sme išli na ryby. Chytal som na karasa. Keď ma v noci zobudil zvonček, ani mi nezišlo na um, čo sa mi chytilo na udicu,“ hovorí so smiechom Želovčan.

Obrovského sumca mu musel pomôcť ťahať z vody kamarát Miroslav a trvalo im to asi 25 minút. Keď rybisko odmerali, nestačili sa čudovať, mala úctyhodných 212 cm a 51 kg. Domov ju museli odviezť na vozíku. „Už je naporciovaná. Niekoľko kúskov som aj rozdal. Bude z nej dobré halászlé, no mám rád aj sumca na paprike,“ prezradil Laco, ktorý za túto sezónu chytil dovedna 13 zubáčov a 5 sumcov.

Rozmery

Dĺžka: 212 cm

Hmotnosť: 51 kg