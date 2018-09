Za hokejom na ďaleký východ

Najlepší kontrakt kariéry. Hokejový útočník Marek Hovorka (33) je od minulého týždňa hráčom Admiralu Vladivostok, s ktorým podpísal ročnú zmluvu a za sebou už má aj premiéru v druhej najlepšej lige na svete.

Najvýchodnejšie položené ruské mesto v KHL ho uchvátilo svojou krásou a klub skvelým zázemím vrátane luxusnej bázy na ostrove v Japonskom mori.



Vicemajstrovi sveta z Helsínk 2012 pomohla ku kontraktu v KHL uplynulá sezóna, počas ktorej reprezentoval na ZOH v Pjongčangu i MS v Dánsku. S Admiralom sa pripravoval už počas jeho sústredenia v Pardubiciach, no upísať sa mu mohol až v polovici septembra.

„V Čechách sme sa dohodli, že desiateho septembra priletím do Vladivostoku. Dovtedy totiž nemohli mať na súpiske žiadneho legionára a až po tomto termíne sa oficiálne dohodli so mnou i Vojtechom Polákom. Každý sa chce dostať do lepšej ligy, mne sa podarilo do druhej najkvalitnejšej, no musím to potvrdiť výkonmi,“ povedal pre Nový Čas útočník.

Krásne mesto

Premiéru si odkrútil v piatok proti Slovanu (4:5), no pred týmto zápasom bol na Ďalekom východe už jedenásť dní. „Trénoval som, absolvoval zdravotné testy a vybavoval rôzne veci. Mal som výhodu, že spoluhráčov som už poznal zo sústredenia, takže všetko bolo v pohode,“ priznal Hovorka. Azbuku ovláda a hoci hovoriť po rusky nevie, základné frázy sa na neho vraj už chytajú. „Myslím si, že to pôjde rýchlo,“ verí slovenský reprezentant.

O Vladivostoku sa hovorí ako o jednom z najkrajších ruských miest, s čím Marek Hovorka jednoznačne súhlasí. Pochvaľuje si tiež ruskú pohostinnosť. „Ľudia sú veľmi vďační, vážia si KHL a neustále povzbudzujú. Mesto je krásne, ešte aj teraz tam je okolo 22 stupňov a minulý týždeň sa ľudia stále kúpali v mori,“ uviedol útočník, ktorý nedá dopustiť ani na zázemie klubu vrátane tradičnej bázy. „Je na ostrovčeku. Máme tam hotel so všetkým potrebným pri mori, takže paráda. Keďže tam budem zväčša sám, do bytu sa ani nebudem sťahovať,“ dodal Marek Hovorka.

Nekonečné cestovanie



Svoj prvý výjazd za súpermi Marek Hovorka absolvoval v pondelok. „Leteli sme 8,5 hodiny do Moskvy a potom ešte ďalšiu hodinu do Nižného Novgorodu. Bude to zaujímavé, ale počítal som s tým. Z lietania strach nemám, čo je základ a časom uvidíme, ako budem znášať dlhé presuny.“