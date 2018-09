Murray vyhral prvú trofej v sezóne: Stačilo pár sekúnd a bola fuč!

Toto rozhodne nečakal! Britský tenista Andy Murray (31) si konečne mohol vychutnať prvú tohtoročnú trofej, ale svojou nešikovnosťou o ňu o pár sekúnd aj prišiel.

Organizátori turnaja v čínskom Šen Čene odovzdali bývalej svetovej jednotke ocenenie za prínos tenisu a tá sa Murraymu pri fotografovaní rozbila na márne kúsky!

Murray sa na špeciálnu trofej veľmi tešil. Nečudo, sezóna mu nevyšla, limitovali ho zranenia a v rebríčku ATP sa prepadol až na 311. pozíciu. Tento rok nevyhral ani jeden turnaj a jeho najlepším výsledkom je štvrťfinále z Washingtonu. Smola z kurtov sa na neho preniesla aj pri fotografovaní.

Škótsky rodák si neuvedomil, že tanier nie je v ráme napevno, a tak mu po pár sekundách spadol na zem. Sklo zarinčalo, Číňania sa zľakli, ale Murray to zobral s humorom. „Počul som, že keď sa v Číne rozbije sklo, prináša to šťastie,“ uviedol Murray. Nuž ktovie, možno sa v budúcej tenisovej sezóne objaví na kurtoch v takej forme, v akej ho fanúšikovia vidia najradšej. So skalpmi najlepších hráčov sveta!