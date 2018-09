Modrič v drese Žiliny?! TOP 5 vecí, ktoré ste nevedeli o najlepšom futbalistovi sveta

Koniec hegemónie Messiho a Ronalda! Po desiatich rokoch je novým futbalovým kráľom planéty Luka Modrič (33).

Chorvátsky vicemajster sveta zosadil z trónu argentínsko-portugalskú dvojicu, ktorá ani neprišla na vyhlásenie ankety. Cesta na vrchol však viedla cez občiansku vojnu a útek z domova. Osud ho takmer zavial aj na Slovensko.

TOP 5 vecí, ktoré ste o Modričovi nevedeli:

1. TRÉNER VRBA HO CHCEL DO ŽILINY

Pred jedenástimi rokmi hrala slovenská reprezentácia v Rijeke proti chorvátskej. Asistentovi Pavlovi Vrbovi, ktorý bol aj hlavným koučom Žiliny, vtedy padol Modrič do oka.

„Hneď som v Žiline zisťoval, či by ho nemohli kúpiť. Všetko stroskotalo na financiách. Podmienky Dinama Záhreb boli vysoké,“ vysvetlil Vrba pre denník Sportske Novosti. Hodnota Modriča bola vtedy 5 miliónov eur. Rok nato prestúpil do Tottenhamu za 18 miliónov.

2. HRÁVAL S DREVENÝMI CHRÁNIČMI

Občianska vojna poznačila detstvo Modriča. Jeho starý otec sa raz vybral pásť dobytok. Prekročil povolenú zónu a už sa nikdy nevrátil. Zabili ho. Vystrašená rodina ušla z domu. Uchýlila sa v jednom zo zadarských hotelov, ktorý v tom čase slúžil aj ako úkryt pre utečencov. Pamätníci hovoria, že malý Luka na tamojšom parkovisku často kopal do lopty. Keďže jeho rodičia boli chudobní, hrávať musel v chráničoch z dreva.

3. AKO PÄŤROČNÝ PÁSOL KOZY

Mal len päť rokov, keď v Chorvátsku vypukla vojna. Na internete je krátke video, v ktorom pasie kozy. Pravosť záberov potvrdil Pavle Balenovič. Nakrúcal vtedy v jeho okolí dokument.

„Vraždenie, bomby, granáty. Všetko to bolo na dennom poriadku. Žili sme v táboroch pre utečencov,“ spomína si Modrič. Už od malička bol jeho obľúbeným klubom Hajduk Split. „Odmietol ma. Vraj som malý, chudý. Otec ma vtedy presvedčil, že na to mám. Poslal ma do futbalovej školy.“

4. DOMA MU HROZÍ 5 ROKOV BASY

V Španielsku sa dostal do problémov pre krátenie daní. Štát mal obrať o 870 000 eur. Súd mu za to vymeral osemmesačný podmienečný trest a pokutu 348 000 eur. Modrič zaplatil aj ďalších 60-tisíc a trestu sa vyhol. V Chorvátsku čelí obvineniu z krivej výpovede v procese so Zdravkom Mamičom, bývalým šéfom Dinama Záhreb. Išlo o prestup do Tottenhamu. Modrič mal s ním podpísať dohodu, že klubu vyplatí 50 percent z kontraktu. Na súde tvrdil, že dohodu doplnili až po prestupe, neskôr výpoveď zmenil. Teraz mu hrozí päť rokov basy.

5. MANŽELKA MU ROBÍ AGENTKU

Zoznámili sa pred jedenástimi rokmi. Vanja Bosnic bola vtedy zamestnankyňou športovej agentúry Mamič so sídlom v Luxembursku. Jej klientom bol aj Luka Modrič. Po odchode do Tottenhamu ho nasledovala. Stala sa jeho agentkou. Mala veľký vplyv na jeho prestup do Realu Madrid. V roku 2010 sa zosobášili. Syn Ivano sa im narodil tri týždne po svadbe. Majú spolu ešte dve dcérky - päťročnú Emu a ročnú Sofiu.