Sladkým časom Kataríny Saganovej po rozchode s Peťom odzvonilo: Musí späť do práce!

Naplno zarezáva! Sladkým časom Kataríny Saganovej odzvonilo. Už to nie sú žiadne luxusné hotely a pohodové výletíky.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Teraz je na všetko sama. Po rozchode s cyklistickým fenoménom Petrom Saganom (28) Katka (31) totiž zistila, že aj ona musí myslieť na zadné vrátka. Uživiť rodinu predsa nie je žiadna psina...

Katarína v pondelok vyrazila do nemeckého Mníchova na popredný veľtrh obchodníkov špecializujúcich sa na podnikanie s rôznymi druhmi nápojov. Synček Marlonko musel ísť preto aspoň na pár dní na vedľajšiu koľaj. Určite to nebolo jednoduché, nechať ho samého doma.

Katka sa však momentálne musí sústrediť na propagáciu svojich produktov a budovanie nových kontaktov, ak chce, aby jej biznis prežil. Takáto udalosť totiž prináša jedinečnú príležitosť pre vytváranie obchodných nápadov, rozvoj úspešných stratégií a získavanie známostí. A možno aj tých súkromných...

To by ale Katarína mala v prvom rade zmeniť svoj prístup. Na instagrame sa totiž aj vyše dva mesiace po prevalení rozchodu s Peťom prezentuje snubným prsteňom a menom Saganová. Takto si teda nového nápadníka určite nenájde! Alebo žeby to s krachom vzťahu slovenského prominentného páru bolo nakoniec všetko inak?

Sagan predĺži miliónovú zmluvu s Borou

Úspešné spojenie BORA-hansgrohe a Peter Sagan bude pokračovať minimálne do konca roku 2021. Trojnásobný majster sveta je pripravený predĺžiť kontrakt s nemeckým tímom. Udeje sa tak v piatok počas tlačovky pred MS. Podľa niektorých zdrojov môže byť jeho ročná mzda vyššia, ako je tá súčasná (6 mil. eur). „Pre nás s Petrom peniaze nie sú najdôležitejším aspektom dohody,“ uviedol šéf Bory Ralph Denk.