Na Kysuciach scéna ako z hororu: Po bitke a škrtení skončil hráč v nemocnici!

Skončil v nemocnici! Škandál, ktorým sa zaoberajú funkcionári Oblastného futbalového zväzu Kysúc, nemá obdobu.

Zápas 6. ligy na trávniku v Čadci-Horelici medzi domácim B družstvom a mužstvom TJ Lodno sa takmer skončil tragicky. Tesne pred koncom zápasu v 90. minúte mali totiž podľa tvrdení očitých svedkov dvaja čadčianski hráči brutálne napadnúť hosťujúceho Tomáša Škora (18) tak, že skončil až v nemocnici!

„Dnes bol zverejnený úradný záznam, takéto správanie k športu nepatrí, žiadame pre útočníkov exemplárny trest. Náš hráč skončil s otrasom mozgu, toto už nie je šport,“ povedal manažér TJ Lodno Rastislav Zeman. To, čo sa stalo v nedeľu na trávniku v Čadci, neznie ako opis športovej udalosti, ale ako historka zo života pouličných gangov. „Protihráč z Čadce priskočil k môjmu synovi, udrel ho päsťou alebo lakťom zboku do spánkovej časti hlavy a keď už ležal na zemi, škrtil ho lakťom. Nato priskočil ďalší a na zemi ho kopol. Syn skolaboval, triasol sa, bol v šoku. Dostal taký úder do hlavy, že som myslel, že bude po ňom,“ opísal Jozef, otec napadnutého futbalistu, ktorý bitku videl na vlastné oči a na polícii podáva trestné oznámenie.

Zasahovala záchranka

Tomáša Škora odniesli spoluhráči do šatne a vzápätí ho odviezla záchranka do nemocnice v Čadci. Po tom, ako absolvoval niekoľko hĺbkových vyšetrení, ho pustili domov a je momentálne PN.

„Stále ma bolí hlava, no je mi lepšie ako v ten deň. Takýto hráč podľa mňa na trávnik nepatrí,“ povedal zranený futbalista pre Nový Čas.

Klubový manažér pripúšťa, že protihráči mohli byť nervózni z toho, že Lodnu sa podarilo vyrovnať z 3:1 na 3:3 a práve Škor asistoval pri všetkých troch góloch. „Takéto napadnutie je neprípustné a zväz to určite bude riešiť,“ vyjadril sa Rastislav Zeman. Zo zápasu existuje kamerový záznam a Čadcu B vyzvú, aby ho predložila na disciplinárke aj polícii. Existuje viacero svedkov, ktorí tvrdia, že klubový kameraman z Čadce má bitku nahranú na videu.

Oblastný futbalový zväz už dočasne pozastavil výkon hráčom Dominikovi K. (19) a Mariánovi Š. (39): „Celú záležitosť už rieši disciplinárka. Všetci rozhodcovia, poškodený a takisto obaja hráči sú predvolaní, prípadom sa zaoberá aj polícia. Podrobnejšie stanovisko zaujmeme po skončení vyšetrovania,“ povedal pre Nový Čas prezident čadčianskeho klubu Daniel Roman.