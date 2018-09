Dôchodkov s exekúciou je menej: Čo zmenilo situáciu?

Dôchodcom zrážajú v prípade exekúcie ich podlžnosti z vyplácanej penzie. Kým vo februári bolo exekuovaných 37-tisíc dávok, v auguste ich počet klesol zhruba o dvetisíc.

V auguste 2018 dosahoval počet dôchodcov s takto kráteným dôchodkom 35 114, čo predstavuje úroveň z decembra 2016 (vtedy to bolo 34 015 dôchodcov). Nie je to však preto, že by penzisti svoje podlžnosti vyplatili. „K zníženiu počtu dôchodcov s exekučnou zrážkou došlo v dôsledku zmeny životného minima k 1. júlu 2018,“ vysvetlil hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Ako doplnil, životné minumum sa zvýšilo zo 199,48 eura na sumu 205,07 eura. Táto suma musí penzistovi zostať na živobytie. Poisťovňa upozorňuje dôchodcov, aby si nepožičiavali peniaze, na splácanie ktorých nemajú.

O zrážkach rozhoduje exekútor

Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne

Dôverčiví dôchodcovia sa často dostávajú do zložitých životných situácií, pričom Sociálna poisťovňa im nemôže zrážky z dôchodku bez nariadenia exekútora zastaviť a ani znížiť. Sociálna poisťovňa upozorňuje dlžníkov – dôchodcov, že zo zákona je povinná exekútorom nariadené zrážky vykonať.