Odchod rebelujúceho kňaza Lajchu veriaci oplakali: Vedeniu cirkvi adresovali veľmi tvrdé slová

Slzy a smútok. Obrovský šok zažili veriaci z Kľaku, Ostrého Grúňa a Hrabičova (okr. Žarnovica) na nedeľnej omši.

Tam im oznámili, že ich obľúbený farár Michal Lajcha (34) bol suspendovaný a nesmie vykonávať kňazskú činnosť. Viacerí ľudia odchádzali z kostola so slzami v očiach a vedeniu katolíckej cirkvi adresovali veľmi tvrdé slová. Lajcha nebol totiž podľa nich iba kňaz, ale aj pomáhal ľuďom a zapĺňal kostoly.

Aký bol dôvod suspendovania?

Podľa Kancelárie biskupského úradu v Banskej Bystrici dostal Michal Lajcha zákaz vykonávať úkony kňazskej služby, lebo dňa 10. 9. 2018 nedovoleným spôsobom opustil pracovné miesto vo farnosti Kľak a veriacim neslúžil denné sväté omše. Takisto bez udania dostatočného dôvodu neprišiel na dohodnuté stretnutie s diecéznym biskupom.

Podľa Michala Lajchu skutočným dôvodom jeho suspendovania je to, že si dal na chrbát vytetovať Žalm 23 a potom vydal knihu s názvom Tragédia celibátu – Mŕtva manželka. V nej obhajuje to, že v rímskokatolíckej cirkvi by mal byť celibát dobrovoľný a opäť by mali začať vysväcovať ženatých mužov.

Mária Rošková (56), Ostrý Grúň

Mária Rošková (56), Ostrý Grúň

Smutné, že cirkev prichádza o takýchto kňazov. To by ste museli zažiť u nás v kostole. Ja som v nedeľu preplakala pol dňa. Michal je neskutočne múdry a vzdelaný. Som mu vďačná, venoval sa aj deťom, bral ich na výlety, športoval s nimi. Bude tu chýbať.

Zita Smitková (58), Hrabičov

Zita Smitková (58), Hrabičov

Je to smutné. Michal má iný prístup, iný názor. Nemoralizoval, nikoho nepoučoval. Kedysi v kostole sedeli stále tie isté babky, Michal pritiahol veľa mladých ľudí. On je skvelý človek a nadriadení sa ho báli. On je náš a my na neho nedáme dopustiť.

Jaromír Smitka (59), Hrabičov