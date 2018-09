Zbystrite pozornosť, v Tatrách úradujú podvodníci: Ako odhalíte falošného horského vodcu?

V našich veľhorách sa pohybujú desiatky „horských vodcov“, ktorí nemajú oprávnenie na sprevádzanie turistov.

Napriek tomu ponúkajú svoje služby. Oficiálna organizácia horských vodcov ľudí nabáda, aby si dobre preverili, komu vložia do rúk svoje zdravie a život.

Na Slovensku je 57 horských vodcov s odbornou spôsobilosťou a všetci sú organizovaní v Národnej asociácii horských vodcov. „Je vytvorená zákonom, ktorý spresňuje, kto je horský vodca. Musí mať oprávnenie na vedenie a sprevádzanie osôb v horskom a vo vysokohorskom teréne mimo turistických terénov a trás a tiež vzdelanie v disciplínach skialpinizmu. Všetci vodcovia združení v našej organizácii majú odbornú spôsobilosť a poistenie za spôsobenie škody tretej osobe,“ vysvetľuje predseda technickej komisie Národnej asociácie horských vodcov Michal Gerčák.

Podľa neho by si ľudia mali sami zistiť, s kým sa vyberú do hôr. „Každý náš horský vodca má preukaz a ich zoznam sa dá vyhľadať na internete na našich stránkach, kde má každý i fotku. To platí aj o zahraničných horských vodcoch, ktorí sú združení v medzinárodnej organizácii UIAGM,“ pripomína M. Gerčák.

Naproti tomu horskí vodcovia bez oprávnenia ničím podobným nedisponujú. Veľa ich prichádza aj z Poľska. „Myslia si, že keď majú oprávnenie vo svojej krajine, tak to môžu robiť aj u nás. Ale nie je to pravda,“ pripomína šéf technickej komisie, podľa ktorého by mal mať situáciu pod kontrolou príslušný obvodný úrad.Preto vždy zdôrazňujem, že je to vo výchove ľudí, ktorí idú do hôr. Musia dôkladne zvážiť, s kým sa pustia na túru,“ uzavrel M. Gerčák.

Ceny výstupov*

Gerlachovský štít 2 655 m: 280 €

Vysoká 2 547 m: 280 €

Bradavica 2 476 m: 260 €

Lomnický štít 2 634 m: 270 €

Vidlový hrebeň 2 523 m: 280 €

*Michalove ceny pre dvoch turistov





Majú nižšie ceny

Predseda asociácie horských vodcov Michal Gerčák

Nevieme, aké sú ceny čiernych horských vodcov, ale sú nižšie. Horský vodca dodržuje bezpečnostné pravidlá. V letných podmienkach vodíme najviac 3 osoby. Niektorí čierni vodcovia vedú aj skupinu 9 osôb a viac.