Asistenta poslanca potrestali za nazeranie do Kaliňákových účtov: Nečakaná reakcia samotného exministra

Aktualizované

Nazeranie do účtov sa mu vypomstilo! Asistent Jozefa Rajtára z SaS Filip Rybanič sa dostal do povedomia verejnosti ako človek, ktorý si ako zamestnanec banky prezrel bankové prevody na účte šéfa rezortu vnútra Roberta Kaliňáka a neváhal sa s týmito informáciami podeliť aj so svojím šéfom.

Asistent poslanca je vinný zo zločinu ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva. Rozhodol o tom Okresný súd Bratislava V na utorkovom hlavnom pojednávaní. Filipovi Rybaničovi vymeral trojročný podmienečný trest s päťročným odkladom a skúšobnou lehotou. Má sa tiež ospravedlniť exministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD). Rozsudok nie je právoplatný, Filip Rybanič sa odvolá. "Rešpektujem rozhodnutie súdu, ale odvoláme sa," povedal po rozsudku Filip Rybanič. "S predmetným rozhodnutím nesúhlasíme, považujeme viaceré otázky za sporné, porušenia sme vymenovali veľmi presne. Preto sme podali odvolanie. Musíme si ale počkať na odôvodnenie rozsudku a z toho budeme potom vedieť podrobnejšie. Dnes to bolo zo strany sudkyne stručné a mnohé otázky podľa mňa ostali otvorené," povedal obhajca Marek Para. Filip Rybanič mal podľa medializovaných informácií ako zamestnanec komerčnej banky preniknúť do účtu vtedajšieho šéfa rezortu vnútra Roberta Kaliňáka. Údaje z tohto účtu sa potom objavili v niektorých médiách. "V celej tejto kauze sa ukázalo, že Rajtár je obyčajný zbabelec, slaboch obetujúci svojho poslaneckého asistenta, mladého chlapca na začiatku profesionálnej kariéry, ktorý si nemal šancu uvedomiť závažnosť konania, o ktoré ho požiadal Rajtár. Keď sa to celé prevalilo, nechal v tom Filipa Rybaniča samého, aby si zachránil svoju vlastnú kožu," uviedol vo svojom stanovisku Kaliňák.