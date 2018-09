Asistent Rajtára sa postavil pred súd za nazeranie do Kaliňákových účtov: Filip Rybanič spoznal svoj trest

Nazeranie do účtov sa mu vypomstilo! Asistent Jozefa Rajtára z SaS Filip Rybanič sa dostal do povedomia verejnosti ako človek, ktorý si ako zamestnanec banky prezrel bankové prevody na účte šéfa rezortu vnútra Roberta Kaliňáka a neváhal sa s týmito informáciami podeliť aj so svojim šéfom.

Asistent poslanca je vinný zo zločinu ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva. Rozhodol o tom Okresný súd Bratislava V na utorkovom hlavnom pojednávaní. Filipovi Rybaničovi vymeral trojročný podmienečný trest. Má sa tiež ospravedlniť exministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD). Rozsudok nie je právoplatný, Filip Rybanič sa odvolá. Správu budeme aktualizovať!