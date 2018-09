Ostrá kritika pre Ronalda a Messiho: Nemáte rešpekt, už neviete prehrávať!

Futbalisti Christiano Ronaldo ani Lionel Messi sa nezúčastnili pondelňajšieho slávnostného odovzdávania cien v Londýne. Za túto neúčasť sa obaja okamžite ocitli pod ostrou paľbou kritiky!

Od včerajška je novým futbalovým kráľom hráč Realu Madrid Luka Modrič (33). Po desiatich rokoch tak ukončil striedavú nadvládu Ronalda a Messiho. Ak sa však tešil na to, že mu megahviezdy prídu s rešpektom zagratulovať, ostal sklamaný.

Messi ako dôvod svojej neprítomnosti uviedol rodinné záležitosti, Ronaldo zase nabitý program. Neúčasť najväčších hviezd Argentíny a Portugalska vyvolala vo futbalových kruhoch obrovský rozruch.

,,Je to absolútny nedostatok rešpektu k celému futbalovému svetu. Je možné, že obaja toho vyhrali už príliš veľa a proste nevedia zniesť porážku," vyjadril sa taliansky tréner Fabio Capello. K nemu sa pridal aj Uruguajčan Diego Forlán, či legenda chorvátskeho futbalu Davor Šuker: ,,Musíte sa chovať ako gentlemani, či už vyhráte, alebo nie. Obaja ukázali, že v sebe nemajú rešpekt k ostatným."

Samotný víťaz ocenenia najlepší futbalista roka Modrič sa vyjadroval viac diplomaticky. ,,Každý má svoj dôvod, prečo tu nemôže byť. Samozrejme by som bol veľmi rád, keby tu boli, ale je to ako to je," dplnil nový kráľ svetového futbalu.