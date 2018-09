Futbalista Stoke City je poriadny kanec: Tri deti za šesť týždňov a to ešte nie je všetko!

Saido Berahino (25), útočník anglického futbalového tímu Stoke City, sa dostal do naozaj kurióznej situácie. V rozmedzí šiestich týždňov mu totižto hneď tri ženy porodili potomka!

Už na konci mája mu bývalá snúbenica porodila syna menom Costa. Následne, 17. júla sa futbalistovi narodila dcéra Aniya Marie, ktorej matkou má byť modelka Chelsea Lovelace. Ani s tou však Berahino už nežije, pretože Chelsea ho opustila kvôli bohatému majiteľovi reštaurácie.

Aby toho nebolo málo, teraz sa o slovo prihlásila aj neznáma žena afrického pôvodu, ktorá tvrdí, že otcom jej dieťaťa narodeného 15. júla je Saido Berahino. Mladý futbalista sa tak nečakane stal trojnásobným otcom.

Saido, ktorý sa narodil v africkom štáte Burundi, sa teda musí pripraviť na poriadne komplikácie a pravdepodobne aj na platenie vysokého výživného. V Stoke City zarába týždenne 70 000 libier, a teda by pre neho nemal byť problém uživiť rovno aj tri ratolesti.

Útočník by si však určite prial, aby sa mu aj pri strieľaní gólov darilo aspoň tak, ako pri robení detí. Pred narodením svojich detí nestrelil gól neuveriteľných 913 dní. Teraz sa mu síce konečne podarilo trafiť aj do futbalovej bránky, keď skóroval pri sobotňajšej prehre svojho tímu, no stále ide o žalostne zlú bilanciu.