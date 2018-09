Vulgárna účastníčka Bratislavských módnych dní: Pohľad medzi jej nohy prítomných šokoval

Také niečo návštevníci Bratislavských módnych dní ešte nezažili.

Na prehliadky chodia najznámejšie mená slovenského šoubiznisu. V pondelok sa však popri Silvii Kucherenko, Gabike Drobovej či Borisovi Kollárovi zviezla influencerka Alexandra, ktorá si hovorí Alex Wortex. Známa je šialenými farebnými outfitmi, tento raz však zašla poriadne ďaleko!

Na módnu šou sa dostavila v klobúku, chlpatom kožuchu a ružovej parochni. To však prekvapivo nebola najnevkusnejšia časť jej outfitu. Intímne partie jej prekrývali len tango nohavičky, spod ktorých vytŕčalo husté ochlpenie. Alexandra prišla na podujatie so svojou mamou. ,,Mamina je oblečená tak cudne," povedala kontroverzná návštevníčka BMD vo videopríspevku na svojom instagramovom profile. Po tom, ako to vyslovila, však jej mama odkryla podprsenku. Nuž, jablko zjavne nepadlo ďaleko od stromu.

