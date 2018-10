Šialenec vykopal mŕtvoly malých dievčatiek: Odporné, čo s nimi robil celé roky

Z toho sa rozum zastaví! Anatolij Moskvin (52) z Ruska vykopal telá desiatok mŕtvych detí. Potom s nimi spravil niečo obludné.

Odporný prípad zaznamenali v Rusku. Pred súdom sa objavil Anatolij Moskvin, ktorý čelil obludnej obžalobe. Muž mal vykopať mŕtvoly desiatok detí a potom ich obliecť ako bábiky. Mŕtve telíčka mumifikoval, obliekol ich do pančúch, dievčenských šiat a namaľoval ich ako bábiky.

Moskvin pritom nebol žiaden nevzdelaný muž, mal vysokoškolské vzdelanie. Rus mŕtvoly ukladal do svojej spálne a opatroval ich tam celé roky. Napríklad pozostatky 9-ročnej Olgy boli v jeho spálni deväť rokov. Pritom jej matka Natalia o tom nemala ani tušenia a pravidelne chodila na hrob svojej zosnulej dcérky.

Celá hrôza sa odohrávala v rokoch 211 až 2013. Moskvin sa pred súdom priznal, že vykopal 44 mŕtvol dievčatiek vo veku od troch do 12 rokov. Psychiatri ho vyhlásili za schizofrenika a skončil v liečebni. Hoci sa súdneho procesu osobne nezúčastnil, rodičom adresoval desivé slová: „Opustili ste svoje deti a nechali ich mrznúť. Ja som ich doniesol domov a zahrial,“ cituje The Sun slová šialenca. Muž vyšetrovateľom vysvetlil aj dôvod svojho konania. Tvrdil, že čakal na vedu, kým bude vedieť oživiť mŕtvoly.

Paradoxne vyznie fakt, že Moskvin býval v jednom byte so svojimi rodičmi. Tá tvrdí, že si za celé tie roky nič podozrivé nevšimla. „Videli sme tie bábiky a nepredpokladali sme, že sú to mŕtvoly. Mysleli sme si, že je to jeho hobby a nevideli sme na tom nič zlé,“ vyhlásila matka Elvira (76).