EXKLUZÍVNY rozhovor s mužom z identikitu: Kde som bol v čase popravy!

Muž, ktorého hľadá celé Slovensko, prehovoril. Novému Času sa ozval Miroslav Č., ktorý je podľa svedka a exkolegu človekom z identikitu. Čo vie povedať vyšetrovateľom?

Vy ste človek, ktorého označil svedok, ktorý nás kontaktoval, ako osobu z identikitu?

Asi áno, ja neviem o čo ide tam, ja nechápem.

Sú informácie od svedka správne? Máte 32 rokov a pochádzate od Popradu?

Áno, je to tak.

Kontaktovala vás už polícia?

Ešte nie. Mne keď to v piatok volala svokra a moji príbuzní, tak my sme zostali hotoví z toho, že prečo práve ja. Veď ja s tým nič nemám. V piatok som začal volať policajtom, oni si zobrali moje číslo a všetko, ale zatiaľ sa mi ešte nikto neozval. Teraz rozmýšľam, že pojdem tu na políciu, lebo ževraj slovenskí policajti už spolupracujú nejako aj s ostravskými policajtami. Takže som rozhodnutý, že pojdem asi tam. Ja proste nechápem čo sa deje. Moja rodina je z toho hotová, čo sa stalo. My sme neutiekli ako bolo napísané v článku. Ja som odišiel kvôli práci, som mal lepšiu možnosť zarobiť ako na Slovensku. Po 4 dňoch čo sme tu boli mi začala volať svokra, švagrina, teraz moja babka. Všetci sa zaujímajú, že čo sa to deje - prečo som v televíznych novinách a na titulke novín. A pri tom ja o ničom neviem.

Bývali ste vo Veľkej Mači?

Áno. Ja pochádzam zo Spišskej Teplice a ako zomrel mojej švagrinej manžel, tak zostala sama s deťmi. Chceli sme jej vypomôcť, tak sme sa nasťahovali do Veľkej Mači, že budú u nás bývať. Tak sme stiahli svokru, prišla kvôli tomu aj moja mama a tak sme tam nakoniec bývali asi siedmi. Ale každý tam bol pracovne. My sme tam žiadne zlé veci nerobili, nič také že som poznal mafiu a vedel kde sú kamery a podobné veci. Ja som prišiel domov večer unavený z roboty a nemal som čas, aby som chodil v noci niekde pozerať. Ja nechápem vôbec prečo mňa tam dali na tú kresbu.

Od kedy ste bývali vo Veľkej Mači?

Od novembra minulého roka sme tam bývali a pracoval som tam do konca augusta. Potom od septembra som pomáhal kamarátovi robiť kuchyňu, tak ma seklo a s krížami som mal problémy. Vyše týždňa som preležal. My sme tu prijali boha a stal sa zo mňa kresťan. Aj kvôli cirkvi sme sem prišli do Ostravy. Pomohol nám brat z cirkvi, my sme u neho prvý týždeň bývali a pred včerom sme sa nasťahovali už do bytu.

Viete niečo o vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej?

To bolo strašne veľké prekvapenie, hlavne to, že tam je moje meno. My sme nevedeli o tom, kto to bol, ani kde sa to vlastne stalo.

Čo ste robili vo februári keď sa stala vražda?

Normálne som pracoval, ja som robil až do konca augusta.

Prečo si polícia môže myslieť, že ste niečo vedeli?

To akože nechápem prečo práve ja.

Nepohybovali ste sa okolo Kuciakovho domu?

Nie, veď ja ani neviem kde ten dom je, neviem ani na akej ulici to bolo.

S Jánom Kuciakom ste sa poznali nejakým spôsobom?

Nie, vôbec. Ja som bol obyčajný človek, ktorý sa presťahoval na západ kvôli rodine. V Poprade cez zimu sú kruté mrazy, tam už robota na stavbe nie je. Zamestanávateľ ma zobral do roboty na celý rok, tak som bol rád, že tam robím. My sme mali prenajatý dom a normálne sme tam bývali. Sme boli slušní, sme tam nič nevystrájali.

Automaty ste tam chodili hrávať?

Niekto o mne povedal, že som asociál, hrám automaty a že pijem. Mne od kedy sa narodila malá dcéra, teraz má tri roky, od vtedy nepijem. Ani to, že sa bijem v klietke vôbec nie je pravda.

A s Vadalovcami ste sa poznali?

To neviem ani kto je.

Čo s tým budete robiť?

Idem teraz na políciu, lebo už ma to ozaj trápi aj moju ženu. Sme chorí z toho, že prečo práve mňa do toho zatiahli. Ja som nikdy nikomu neublížil. Niekto ma pošpiní pred celým Slovensko a ja s tým nemám nič.