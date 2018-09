Trapas českého komentátora: Nevedel, že hovorí v živom vysielaní a tak sa pustil do kolegov!

Myslel si, že sa prihovorí iba svojim kolegom. A tak si pustil úcta na špacír. Ibaže komentátor českej televízie O2 TV Sport Václav Pilný sa chybou režiséra dostal do živého vysielania!

Do začiatku futbalového zápasu medzi Spartou Praha a Libercom chýbalo pár minút. Dvojica komentátor Václav Pilný a Aleš Svoboda to využila a pozhovárala sa.

V posledných dňoch O2 TV Sport a predovšetkým hokejová redakcia shytala kritiku za kvalitu prenosov. Pustili sa do nej fanúšikovia, ale aj ľudia z českej televízie. A práve im zrejme Pilný adresoval svoje nasledujúce slová:

"Dúfam, že budú komentovať lepšie ako včera. To bola tragédia, čo tam predvádzali! Se*ú sa, kam nemajú a ešte za to chcú love! Vyp*canci z O2! Zlatá hokejka cézet, vole. Vyp*canci! Vyp*canci z 02!" nahnevane kričal do mikrofónu.

Tieto slová však nepočuli iba jeho kolegovia, ale všetci, ktorí sledovali priamy prenos pri televíznych obrazovkách! Za celý kiks môže réžia, ktorá na niekoľko sekúnd po prestávke hokeja prepla prenos na pripravovaný futbal...