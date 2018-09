Kim Čong-un odkázal Trumpovi, že dúfa v skoré stretnutie: Líder KĽDR na odpoveď dlho nečakal

Druhý summit Spojených štátov sa severokórejským vodcom Kim Čong-unom sa pravdepodobne uskutoční "veľmi skoro". V predvečer zahájenia Valného zhromaždenia OSN to vyhlásil americký prezident Donald Trump.

Ako dodal, vzťahy s Kim Čong-unom sa od minulého roka v mnohom vylepšili. "Bol to úplne odlišný svet. Boli to nebezpečné časy. Teraz o rok neskôr je to inak," citovala Trumpa agentúra AP. Americký minister zahraničia Mike Pompeo teraz podľa neho dáva dohromady detaily pre uskutočnenie druhého summitu medzi USA a Severnou Kóreou.

Kim Čong-un a Donald Trump spolu prvýkrát stretli v júni v Singapure, keď Kim sľúbil pracovať na denuklearizácii Kórejského polostrova. Trump mu výmenou za to ponúkol bezpečnostné záruky a rušenie sankcií. Od tej doby ale diplomatická aktivita ochabla. Koncom augusta Trump dokonca s poukazom na nedostatočný pokrok v procese jadrového odzbrojenia KĽDR zrušil plánovanú cestu šéfa diplomacie Pompea do Severnej Kórey. Minulý týždeň Pompeo uviedol, že sa so svojím severokórejským náprotivkom Ri Jong-Hoom chce stretnúť tento týždeň v New Yorku na okraj schôdze Valného zhromaždenia OSN.

Donald Trump sa v pondelok stretol s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom, s ktorým o KĽDR takisto hovoril. Mun Trumpovi priviezol osobný odkaz od Kima, s ktorým v uplynulom týždni rokoval v Pchjongjangu. Kim odkázal americkému prezidentovi, že dúfa v skoré spoločné stretnutie. Trump v tejto súvislosti zopakoval, že druhý summit s Kimom bude veľmi skoro a že sa zrejme nebude konať v Singapure, ako v prípade jeho prvého historického stretnutia so severokórejským vodcom. Dodal, že o mieste summitu ešte rozhodnuté nebolo. Na adresu Kima potom Trump vyhlásil, že vodca koná veľmi otvorene. "Myslím, že chce naozaj niečo dosiahnuť," povedal.