Kandidáti na bratislavského primátora: Ako by vyriešili zápchy a parkovanie?

Ako si poradia s mizernou situáciou v doprave? Nový Čas vám prináša odpovede piatich najhorúcejších kandidátov na primátora hlavného mesta.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Tentoraz je témou doprava, ktorá je v Bratislave mimoriadne tvrdým orieškom. Pýtali sme sa, ako by riešili problémy so zápchami, s parkovaním či ako chcú presvedčiť ľudí, aby z áut presadli do MHD. V mnohom sa zhodujú, no nájdu sa aj naozaj neotrepané nápady.

Na toto sme sa pýtali:

1. Jazdíte do práce v aute sám? Využívate aj MHD?

2. Ako budete riešiť zápchy a kolabujúcu dopravu?

3. Ako chcete presvedčiť ľudí, aby cestovali MHD?

4. Ako chcete vyriešiť problémy s parkovanímv BA?

Ivo Nesrovnal (54), nezávislý

Do práce chodím väčšinou pešo, používam aj MHD, mám električenku.

2. Zápchy vyrieši moderný, dostupný a spoľahlivý systém, ktorý motivuje ľudí k prechodu z áut do verejnej MHD. Chcem rozšíriť električkové trate spolu so systémom mestských vlakov.

3. Chcem efektívnejšiu a dostupnejšiu MHD s lepšou nadväznosťou na prímestskú dopravu a ďalšie napojenia.

4. Parkujem na ulici, pri dome parkovacie miesto nemám. Parkovacia politika, ktorú presadzujem, znamená najmä viac prihlásených obyvateľov Bratislavy, viac parkovacích miest pre rezidentov, menej áut v meste, kvalitnejšie verejné priestory, parkovacie domy, lepšiu MHD a tak aj viac zelene a lepšie cesty.

Ján Mrva (55), OĽaNO, SaS, Sme rodina, KDH

Do práce v rámci Vajnor jazdím na bicykli aj behávam. Do centra jazdím autom, beriem aj kolegov.

2. Zápchy vyrieši uprednostnenie MHD pred autami. Chcem predĺženie električkových tratí k záchytným parkoviskám a vytvoriť prestupné body integrovanej dopravy (Petržalka, Bory, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Vajnory). Budú tam aj cykloveže na odkladanie bicyklov.

3. V Bratislavskej integrovanej doprave chcem znížiť počet prestupov, skrátiť čakanie na prípoje a zosúladiť železničné a autobusové spoje s MHD.

4. Nemám vyhradené parkovacie miesto. Chcem postaviť parkovacie domy a zaviesť parkovaciu politiku, ktorá bude zvýhodňovať Bratislavčanov s trvalým pobytom v meste.

Václav Mika (55), nezávislý

Do práce chodím pešo, občas využívam MHD.

2. Dobudovanie, modernizácia a rozšírenie električkových radiál (Petržalka, Dúbravka, Zlaté piesky), budovanie neprerušovaných buspruhov, zahustenie železničných zastávok, rozvoj cyklodopravy.

3. MHD musí byť pohodlnejšia a rýchlejšia ako jazda autom. Chcem inteligentné integrované zastávky bez nutnosti kráčať pri prestupe a modernizovať vozidlový park.

4. Mám vlastné parkovacie miesto. Chcem jednotnú parkovaciu politiku, ktorá zvýhodní Bratislavčanov, nové parkovacie miesta a odstavné parkoviská pre mimobratislavských šoférov ešte pred hranicami mesta. Navrhujem využiť aplikáciu na zdieľanie firemných parkovacích miest napríklad pri bizniscentrách, ktoré v noci zívajú prázdnotou.

Matúš Vallo (41), Spolu, Progresívne Slovensko

Najčastejšie sa po meste pohybujem pešo alebo MHD.

2. Zápchy chcem vyriešiť znížením počtu áut denne dochádzajúcich do mesta. Cieľ je, aby príchod do mesta autom bola tá menej výhodná možnosť časovo aj finančne.

3. Ľudia presadnú z áut do MHD len vtedy, ak budú cestovať rýchlejšie. Na to treba rozšíriť siete električkových liniek, pridať spoje, dať prioritu električkám na križovatkách a zvýšiť ich rýchlosť na vybraných úsekoch, zvýšiť intervaly, pridať buspruhy.

4. Parkujem v garáži. Chcem parkovaciu politiku zvýhodňujúcu rezidentov. Chcem postaviť jednoduché parkovacie nadstavby na existujúce parkovacie plochy, aby sa zdvojnásobili parkovacie kapacity.

Iveta Plšeková (47), nezávislá

Do práce jazdím električkou.

2. Chcem dobudovať koľajovú dopravu do okrajových častí mesta, kvalitnú a hustejšiu MHD a záchytné parkoviská. Chcem zaviesť program Digitálne mesto - spružniť dopravu dobre riadenou dopravnou signalizáciou a zaviesť operatívne informovanie o prekážkach v doprave mesta.

3. Chcem modernizovať autobusy, posilniť spoje. Ľudia, ktorí sa starajú o chod Bratislavy, majú mať MHD zadarmo. Veľké firmy majú uhrádzať zamestnancom cestovné. Chcem zvýšiť platy vodičom MHD.

4. Nemám vlastné parkovacie miesto. Chcem parkovaciu politiku prioritne zameranú na obyvateľov Bratislavy, na ich špeciálne postavenie ako rezidentov. Nerezidenti si priplatia. Chcem zjednosmernenie niektorých ulíc s cieľom vytvorenia parkovacích miest a zákaz parkovania zásobovacích áut v obytných zónach.