Jana Kocianová († 72) prehrala boj so zákernou chorobou: Rakovina udrela znova po 4 rokoch

Obrovský šok pre hudobný svet! Uplynulý víkend mal veľmi smutný záver. Slovenský aj český hudobný šoubiznis zasiahla správa o úmrtí legendárnej speváčky Jany Kocianovej († 72), o čom ako prvý informoval Nový Čas.

Táto zarmucujúca správa hlboko zasiahla všetkých, ktorí uznávanú umelkyňu poznali, predovšetkým však manžela Josefa (81), s ktorým prežila krásnych 47 rokov života. Úspešná diva, ktorá na pódiách i mimo nich sršala optimizmom, žiaľ, podľahla zákernej chorobe, proti ktorej sa postavila s úsmevom na perách a nezlomnou vôľou žiť.

Kocianová navždy odišla v nedeľu večer. „Pani Janka zomrela v nemocnici v neskorých večerných hodinách 23. septembra. Posledné tri týž­dne sa necítila dobre,“ prezradil Novému Času blízky zdroj zo speváčkinho okolia. Táto správa bola obrovským šokom najmä pre životného partnera Josefa Škvařila. "Momentálne je mi veľmi smutno za Janoškou, ako Janku nazval Julo Satinský. Teraz je všetko ostatné akosi bokom...," priznal zarmútene Kocianovej manžel Josef. „Janka verila, že to nie je také vážne a že sa z nemocnice vráti domov,“ dodal zroneným hlasom. Uznávaná umelkyňa sa koncom roka 2014 postavila vážnej chorobe s úsmevom na tvári, pretože verila, že sa jej podarí nad týmto démonom zvíťaziť.

O zákernej diagnóze prvýkrát prehovorila pred štyrmi rokmi pre Nový Čas. O chorobe sa dozvedela počas štandardnej lekárskej prehliadky. „Pár dní pred Štedrým dňom som po dlhom čase išla z povinnosti na prehliadku. Keby som nešla, tak pokračujem vo svojom životnom tempe a o ničom neviem,“ priznala Kocianová v roku 2014.

Celoživotná zákernosť

Po zdrvujúcej správe nasledovali operácia a kolotoč nevyhnutných ožarovaní. Speváčka, ktorú ani tento ortiel nezložil na kolená, si však z úst lekárov vypočula varovanie, že v štyridsiatich percentách prípadov sa choroba môže vrátiť. „Dúfam, že k týmto percentám nepatrím. Cítim sa výborne. Energiu mám, všetko sa hojí. Som optimista a verím, že sa to nevráti,“ vyjadrila sa s nádejou Jana, ktorá aj naďalej pokračovala v koncertovaní. Uvedomovala si však, že jej súper je veľmi silný a aj keď už raz zmizne, môže sa, žiaľ, vrátiť. „Toto je zákernosť životná. Ste oukej, všetko pokračuje a zrazu sa tam niečo objaví,“ dodala realisticky Kocianová, ktorú si vďaka nezabudnuteľným hitom zamilovalo celé Slovensko.

Všetci, ktorí ju poznali na nej však okrem jedinečného talentu oceňovali najmä lásku k hudbe a humor, z ktorého jej neubrala ani vážna diagnóza. „Chcela by som byť nesmrteľná, to je fakt. Myslím, že človek je nesmrteľný trebárs aj hudbou. Ešte by som na takých dvadsať rokov vydržala byť nesmrteľná. Mňa baví žiť, baví ma bežný život, chodiť von na prechádzky, pozerať pekné veci, nakupovať, spievať,“ povedala Novému Času pred dvoma rokmi, keď krstila knihu s príznačným názvom Zahoď starosti. Ani nezlomná láska k životu ju však, žiaľ, neuchránila od následkov zákernej choroby, ktorej sa odmietala poddať do poslednej chvíle.

* 8. 6. 1946 - † 23. 9. 2018

Kocianová sa narodila 8. júna 1946 na Záhorí v Šaštíne-Strážach Márii a Antonovi Kocianovcom. Mala staršiu sestru Elenu. O dva roky neskôr sa celá rodina presťahovala do Bratislavy. Kocianová však pravidelne navštevovala Záhorie. Od útleho detstva spievala a čím ďalej, tým viac rástla jej láska k ľudovým piesňam a cigánskej hudbe. Po maturite študovala farmáciu aj pedagogiku. Nakoniec však zvíťazila hudba a stala sa speváčkou. Kocianová zomrela vo veku 72 rokov.

Chorobu zistila náhodou

December 2013

Na štandardnej lekárskej prehliadke, pár dní pred Vianocami, speváčke lekári objavili nález na pravom prsníku.

Apríl 2014

Kocianová podstúpila nevyhnutnú operáciu, ktorá dopadla dobre, a nasledovali niekoľkotýždňové ožarovania.

Jún 2014

Speváčka prvýkrát prehovorila o svojej chorobe s tým, že sa cíti dobre a plná energie a verila, že choroba sa už nevráti.

Jún 2014

Začali sa objavovať občasné zdravotné ťažkosti.

Rok 2018

Speváčka sa necítila dobre a bola na niekoľko dní hospitalizovaná a 23. septembra v nemocnici zomrela.